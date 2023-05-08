本报北京5月7日电 （记者杜海涛）中国物流与采购联合会近日发布，4月份中国物流业景气指数为53.8%。分项指数中，业务量指数和新订单指数冲高回落，企业库存周转、资金利用、设备使用、固定投资和未来预期相关的指标继续处于扩张区间。

分行业来看，4月份，大部分行业业务活动总量指数保持在50%以上扩张区间，其中铁路运输业、道路运输业、航空运输业、仓储业和邮政快递业超过53%，邮政快递业继续处于60%以上高位。分地区来看，中部和西部地区业务总量指数高于全国水平，分别达到54.5%和57.8%，其中西部环比回升0.4个百分点，东部地区业务总量指数为52.5%，延续业务量增长态势。

4月份，物流市场信心也在继续增强，业务活动预期指数在55%以上高位，其中铁路运输业、航空运输业和邮政快递业预期指数继续处于60%超高景气区间，道路运输业、水上运输业和多式联运领域发展预期向好趋势不变。

《 人民日报 》（ 2023年05月08日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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