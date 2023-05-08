本报北京5月7日电 （记者吴秋余）记者从中国人民银行获悉：“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动，初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

为促进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局发布联合公告，同意开展香港与内地利率互换市场互联互通合作，初期先行开通“北向互换通”，即香港及其他国家和地区的境外投资者经由香港与内地基础设施机构之间在交易、清算、结算等方面互联互通的机制安排，参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”各项准备工作进展顺利。

《 人民日报 》（ 2023年05月08日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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