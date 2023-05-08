天津搭建药物研发转化协同平台
2023年05月08日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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本报天津5月7日电 （记者武少民）近日，天津市药物研发转化协同创新平台正式启动。该平台由市药监局牵头，联合政府相关部门和研发机构、科研院所、临床试验机构，与生产企业之间探索建立一条畅通药物产学研环节的通道，合力推进生物医药产业高质量发展。
据悉，该平台整合了天津市31家药物临床试验机构、127家药品生产企业、大型药物研发单位，以及清华大学、天津中医药大学等高校，鼓励原创型药物的研发和创新药的单点突破，加快新药孵育与转化，助力临床价值更优的药物上市。
天津市药监局相关负责人说，通过搭建创新平台，更好地汇总并发布平台各单位的合作需求。药监部门将以具体项目为抓手，出台一系列扶持政策和措施，围绕项目涉及的研发、临床、试验、孵化、生产等各环节，形成快速转化链，加速项目落地实施。
《 人民日报 》（ 2023年05月08日 13 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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