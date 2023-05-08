丁怡婷

开展完整社区建设，是解决突出民生难题、创造高品质生活的关键举措。要因地制宜、发挥优势，探索符合当地经济发展水平、资源禀赋的建设模式

出门就有菜市场、理发店、裁缝铺，闲置用地改造的口袋公园可以跑步健身，社区还定期组织居家收纳、艺术插花等讲座活动……一位家住上海的朋友感慨，他所在的社区服务设施越来越完善，生活更方便更舒心了。

社区是城市居民生活和城市治理的基本单元。当前，不少地方正积极开展完整社区建设，通过完善社区服务设施、打造宜居生活环境、推进智能化服务、健全社区治理机制等举措，打造15分钟生活圈，努力做到居民有需求、社区有服务。住建部数据显示，我国设市城市新建居住区达标配建养老服务设施的比例，已经由2018年的31.2%提高至2022年的84.9%；2022年，各地结合老旧小区改造共增设养老托育等各类社区服务设施1.5万个。

开展完整社区建设，是解决突出民生难题、创造高品质生活的关键举措。城市居民特别是老年人和儿童，大多数时间在社区中度过。有研究显示，城市居民一半以上的日常消费支出集中在社区周边1公里范围内，也就是步行15分钟左右的距离。建设完整社区，就是要通过完善幼儿园、老年服务站等基本公共服务设施，便利店、菜店等便民商业服务设施，保障公共活动空间等，更好满足居民日常的衣食住行、养老教育、文化休闲等需求。

开展完整社区建设，也是实施城市更新行动、激发城市活力的重要途径。传统的城市规划往往将城市分割成功能单一、相互分离的居住区、工业区等，容易造成出行难、不宜居等“城市病”。建设完整社区，就是要通过构建规模适宜、功能完善的“基本细胞”，让城市有机体更好地“新陈代谢”，推动城市转型发展。

建设完整社区要冲着需求去、找准发力点。居民期待什么、操心什么，就着重补齐什么。当前，不少地方正通过城市体检的手段“找病因”“开处方”，更有针对性地补齐社区设施和服务的短板。比如，四川成都市通过体检发现，城市公园绿地服务半径覆盖率不高、适宜群众就近健身需求的设施配置等存在短板，于是利用高架桥下的闲置空间设置篮球场、游乐区等，并运用花卉绿植进行装饰，广受社区居民欢迎。

应当看到，完整社区不是完美社区，不必追求大而全，而要因地制宜、发挥优势，探索符合当地经济发展水平、资源禀赋的建设模式。比如，一些老旧小区空间有限，就可通过改造边角地等方式对空间进行高效利用。又如，建设中小学、养老院、食堂等设施时，为了节省资金，可根据实际情况多社区就近共享，避免重复建设。

此外，一些超大、特大城市需在健全社区治理机制、推进智能化服务等方面下更多功夫。在北京，不少社区引入了“规划师”，专业人员、居委会等多方共同搭建议事平台，引导居民为社区治理建言献策。在浙江，通过“浙有善育”平台，居民可以查看周边已备案幼儿托育机构的位置、收托规模、收费标准等各类信息，体验智慧生活服务圈。今后，这样的精细化治理之举还可更多些。

根据《城乡建设领域碳达峰实施方案》，到2030年地级及以上城市的完整居住社区覆盖率将提高到60%以上。补齐社区设施短板，全力改善人居环境，打造一批完整社区样板，更多居民将享受到更高品质的社区生活。

《 人民日报 》（ 2023年05月08日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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