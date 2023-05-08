昌景黄高铁全线铺轨贯通
2023年05月08日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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本报电 日前，随着最后一根500米长钢轨精准落入无砟轨道承轨槽，昌景黄高铁全线铺轨贯通。昌景黄高铁西起江西南昌市，途经江西上饶市、景德镇市，东至安徽黄山市，正线全长290公里。项目投资额约358亿元，预计今年年底建成通车。昌景黄高铁建成通车后，将结束浮梁、乐平、余干、鄱阳等县市不通时速350公里高铁的历史。届时南昌到景德镇只需半小时，到黄山也只需1小时，对优化区域综合交通结构、助力赣东北地区县域旅游经济发展具有重要意义。
（李心萍）
《 人民日报 》（ 2023年05月08日 18 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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