5月7日，国家外汇管理局（下称“外汇局”）公布2023年4月末外汇储备规模数据。数据显示，截至2023年4月末，我国外汇储备规模为32048亿美元，较3月末上升209亿美元，升幅为0.66%。

外汇局表示，4月份，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模上升。我国着力推动高质量发展，经济发展呈现回升向好态势，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

民生银行首席经济学家温彬在接受《证券日报》记者采访时分析，4月份，受主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。货币方面，美元汇率指数下跌0.8%至101.7，非美元货币总体升值。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，我国外汇储备规模上升。

“4月份我国外汇储备规模继续上升，主要推动因素依然是汇率变动和资产价格变化的综合作用。”仲量联行大中华区首席经济学家及研究部总监庞溟对《证券日报》记者表示，全球股市、债市、汇市变化对我国外汇储备规模形成“正估值”效应。

在温彬看来，当前外部环境不稳定不确定因素增多，全球经济增长放缓，通胀压力高企，国际金融市场波动加大。我国着力推动高质量发展，在对外贸易方面，采取多项措施优化外贸发展环境和贸易方式，稳定外贸企业和重点产品贸易，对外贸易呈现韧性。同时，国际投资者持续看好中国市场发展潜力和前景，跨境资金流动总体均衡，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

展望未来，庞溟认为，伴随着我国经济社会全面恢复常态化运行，经济发展向好回升势头进一步巩固，宏观政策效力、经营主体活力、经济内生动力、长期可持续发展与高质量发展实力都将不断增强。预计外汇市场将继续保持稳健运行，国际收支将继续保持总体平衡，人民币资产吸引力将进一步提升。在此背景下，外汇储备规模整体将继续保持稳定。（记者 刘 琪）

(责编：王仁宏、陈键)

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