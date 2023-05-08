近期，随着银保监会披露一季度保险业经营情况，保险资金服务实体经济的相关数据也随之出炉。截至一季度末，险资运用余额达26.02万亿元。其中，对债券、股票及证券投资基金、银行存款、其他投资的配置占比分别为42.1%、12.8%、10.9%、34.17%。

引人注意的是，一季度险资服务实体经济的方式有所变化。截至一季度末，险资对债券的投资占比较去年末提升1.17个百分点，占比升至2014年以来最高点；对银行存款的投资占比较去年末下降0.4个百分点，占比降至有数据可查的2013年以来最低点；对股票和证券投资基金的投资占比略增0.1个百分点。

业界人士建议，未来，险资机构可适当加大权益投资与另类投资，在优化资产负债匹配的前提下，实现自身发展与服务实体经济的有机统一。

增配债券

压降另类投资和存款

一直以来，受制于资金属性，险资服务实体经济的方式主要以直接融资市场为主，如投资债券、股票等；服务间接融资市场为辅，如银行存款等。

中国保险资产管理业协会党委书记、执行副会长兼秘书长曹德云近日表示，保险资金作为我国金融市场重要的长期资金提供者，在参与重大工程建设、盘活存量资产、服务国家战略等方面具有天然优势。当前，保险资金通过债券、股票、股权、保险资管产品等方式累计为实体经济提供中长期资金超过20万亿元。

今年以来，受宏观经济发展环境、金融市场走势等因素影响，险资通过债券等方式服务实体经济的方式有所强化。

据银保监会披露，一季度末，保险资金对债券、股票及证券投资基金、银行存款、其他投资的配置余额分别为10.95万亿元、3.33万亿元、2.85万亿元、8.89万亿元。一季度末，险资运用余额较去年末增长9697亿元，其中新增债券投资7008亿元，占比72%。

由于险资对收益要求较为刚性，在服务实体经济和配置资产时，预期投资收益率也是重要考量因素，今年一季度险资债券投资大增，就是综合考量预期投资收益率等因素的结果。

“2022年末，银行理财遭遇赎回潮之后，债券收益率大幅上行，信用利差快速走阔，具备了较高性价比，而保险资金多为配置盘，此时入场将获得更高的到期收益率，因此一季度险资持续增配债券。”中信证券首席经济学家明明对记者表示。

“在优质资产荒背景下，债券成为能够较好匹配险资成本的资产，因此，险资加大了对债券配置力度。险资运用的基本原则是安全性、流动性和收益性，债券具有期限结构丰富、收益稳定的特点，这也决定了其始终是险资运用的主要渠道。” 川财证券宏观高级研究员崔裕对记者补充道。

从主要配置的券种来看，利率债（国债、地方政府债）等是险企一季度主要增配品种。例如，中国平安持续优化保险资金资产负债匹配，积极配置国债、地方政府债等长久期资产，使得保险资金的资产负债久期匹配进一步优化。

除增配债券之外，一季度末，险资对股票及证券投资基金的配置余额较去年末增加1463亿元，该类资产配置余额的变化通常与资产公允价值的变化和主动调仓有关。综合来看，在一季度上证指数累计上涨5.94%的背景下，险资大幅增配权益资产的概率较小。也就是说，今年一季度，险资对股票等权益资产的投资仍较为谨慎。

另类投资可支持实体经济融资，近年来得到了监管部门的鼓励。不过，险资一季度另类投资的登记规模有所下滑。中国保险资产管理业协会最新披露的数据显示，2023年1至3月份，协会共登记债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金108只， 同比减少3.57%，登记规模1551.86亿元，同比减少25.18%。

险资需强化

多元化资产配置能力

在业内人士看来，今年一季度，险资在服务实体经济、配置资产中遇到的难题，可能会贯穿二季度乃至全年，因此，险资机构要强化多元化资产配置能力，加大权益、另类资产的配置力度。

“从挑战层面看，保险资金负债端成本下降较为缓慢，市场低利率环境给保险资金投资端带来较大压力。未来，如何压降负债成本，提高负债质量，发挥好保险资金长期优势，支持服务好实体经济和新兴产业发展，提升投资能力和投资收益，提升金融科技水平和数字化管理水平，成为保险行业所面临的共同课题。”国寿资产固定收益投资部总经理肖凤群表示。

中国平安首席投资执行官邓斌也表示，从保险行业来看，长期利率下行趋势使得成本收益匹配承压，今年保险行业面临的情况是找资产难度加大，而保险销售趋势不断向好，致使投资压力增大。

就险资大类资产配置方向，邓斌认为可从四个方面着手。一是权益配置要关注国家长期战略发展。一方面，权益配置结构要以符合国家战略及后疫情修复行业（包括消费等）为重要抓手；另一方面，权益配置应坚持穿越周期，以长期持有获取高胜率正收益。统计数据显示，自2002年起，以七年、十年为区间季度取样滚动计算沪深300年化投资收益率，胜率分别达到93.1%、93.5%。二是可考虑加大收租型物业资产的配置。三是低利率环境下加大PE投资。四是加大ESG负责任投资。

固收投资是险资运用的“基本盘”，就固收投资，肖凤群提出五点发展思路和应对举措：一要坚定不移服务实体经济，服务好新兴产业。二要加强能力建设，持续提升“五种能力”（配置能力、交易能力、信用定价和信用管理能力、流动性管理能力、创新能力）。三要增强以固收为核心的跨资产投资能力。四要推进社会责任投资，助推经济转型升级。五要提升金融科技水平。

明明建议，险资可从四方面着手：一是挖掘长期优质非标资产。其中，基础设施债权计划是首选；二是适当加大对权益类资产的投资力度，增厚整体收益；三是加大对超长久期利率债的投资力度，避免期限错配，提高票息收益；四是在保障现金流匹配的情况下适当减小银行存款的投资比例。

中国人寿副总裁刘晖近期在2022年业绩发布会上也表示，当前监管鼓励另类投资，今年公司将做优另类投资品种，增加多元化、分散化配置，特别是会加大有稳定现金流的另类投资品种的配置，让投资组合更有韧性。（记者 苏向杲）

(责编：王仁宏、陈键)

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