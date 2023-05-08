5月7日晚间，特发信息、西陇科学均公告称，公司因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。今年以来，监管部门加大对信披违法违规等行为查处力度，年内26家上市公司披露了涉嫌信披违法违规被证监会立案调查，同比增长52.94%。

接受采访的专家表示，资本市场已进入全面注册制时代，加强信披监管是维护资本市场平稳运行和加强投资者权益保护的必然之举，上市公司需保持敬畏之心，真实、准确、完整、及时披露信息，不断提高信披质量。

39家上市公司或相关方

被立案调查

本报记者据上市公司公告不完全统计，截至5月7日，今年以来，39家上市公司披露了公司、大股东或董监高被证监会立案调查，同比增长50%。其中，涉嫌信息披露违法违规数量最多，有26家，占比超过六成，同比增长52.94%。

国浩律师（上海）事务所律师朱奕奕在接受《证券日报》记者采访时表示，上市公司及其相关方被立案调查数量同比增长，表明监管部门注重投资者利益保护，监管打击力度进一步加强，同时也体现了监管部门为保障注册制的顺利推行对信息披露违法违规行为的“零容忍”，通过加强监管警示和震慑市场主体，维护市场平稳秩序。

谈及今年上市公司涉嫌信披违法违规被立案调查数量增多，中国人民大学财政金融学院金融学教授郑志刚向《证券日报》记者表示，近年来，受多重因素影响，部分上市公司经营出现困难，其中少数公司企图通过披露不实信息来缓冲影响，因此，涉嫌信披违法违规被立案调查数量增多。此外，资本市场进入全面注册制时代，注册制的核心是信披，加强信披监管，是促进资本市场规范发展的一个重要环节。

在立案调查阶段，大多数上市公司未披露涉嫌信披违法违规的具体情况，均表示将积极配合中国证监会立案调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，且表示目前公司的经营情况正常。

但是，冀中能源集团有限责任公司两家子公司华北制药和冀中能源披露的被立案调查原因基本一致，即“因公司涉嫌未按规定披露在冀中能源集团财务有限责任公司超出股东大会议定限额的存款”。同时，2家公司还披露了控股股东冀中能源集团有限责任公司涉嫌组织、指使上市公司未按规定披露在财务公司超出股东大会议定限额的存款，被证监会立案调查。

打好“组合拳”

提高上市公司信披质量

无论是主观原因还是客观原因，上市公司信披违法都破坏了公司形象，损害了广大投资者的利益。接受采访的专家建议，需要从提高上市公司治理水平，鼓励市场各方监督，加大事后处罚等，打好“组合拳”，不断提高上市公司信披质量，减少信披违法违规的发生。

从上市公司角度来看，朱奕奕认为，减少信披违法违规行为的发生，首先应当建立健全内部控制及监督机制，制定信息披露相关工作流程，明确信息披露主要责任人，设置监督机制和相应奖惩制度；其次，定期对信息披露相关负责人进行培训，增强其合法合规信披的意识和能力；最后，可以聘请专业的中介机构对上市公司信披工作进行监督和引导。

新证券法实施以来，上市公司信披违法违规成本大幅提升。据证监会网站统计，截至5月7日，今年以来，证监会和地方证监局披露84份行政处罚决定书，其中41份涉及财务造假等信披违法，信披违法罚单罚没金额合计3.42亿元。

“新证券法实施以来，信披违法等各类违法行为成本大幅提高，对上市公司构成一定威慑。”郑志刚表示，提高信披质量，监管部门加大查处力度只是一个方面，还需要用好民事追责、刑事处罚等手段，提高综合打击力度。此外，也需要鼓励投资者、市场机构积极参与，发挥监督作用，督促上市公司信披更加规范。(记者 吴晓璐)

(责编：王仁宏、陈键)

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