据新华社沈阳5月7日电 隶属于辽河油田的大连石油交易所近日完成了全国首单液体二氧化碳线上现货竞价交易。此举改变了以往石油石化产品线下交易的传统模式，为后续我国液体二氧化碳交易开辟了新渠道。

近年来，我国液体二氧化碳需求量呈逐年上升趋势，此次线上现货交易，为后续我国液体二氧化碳交易开辟了新渠道。“辽河油田拥有大量适于二氧化碳驱油及埋存的油藏单元，建立了完整的碳捕集、注入、埋存产业链条。我们将以此次交易为起点，依托辽河油田优越的二氧化碳埋存地质条件，积极打造东北地区碳资产、碳排放权交易中心。”大连石油交易所经理苏启龙说。

大连石油交易所隶属于辽河油田，是全国石油系统唯一具有石油石化产品现货线上交易资质的交易平台，具备现货贸易、电子交易、智能储运和信息发布等配套服务功能。截至目前，该所已陆续开展石油石化产品线上交易402场，累计交易量184.8万吨。

(责编：王仁宏、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经