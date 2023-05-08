根据险企近期陆续披露的偿付能力报告，一季度，83家财险公司共实现净利润约170亿元，较去年同期增加约10亿元，同比增长约6.3%。据银保监会数据，一季度财险公司保费同比增长10.45%。这意味着今年一季度财险公司的保费收入和净利润双增长。

业内人士认为，一季度财险公司保费收入同比增速较高，主要受益于经济社会生活的全面恢复；净利润同比增长则主要缘于一季度资本市场回暖，投资收益好转。

保费收入同比实现两位数增长

根据银保监会统计数据，一季度全行业财险公司共实现保费收入约4667亿元，按可比口径同比增长10.45%。

普华永道中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对记者分析称，一季度，企业生产活动趋于正常，消费者对经济增长的信心在恢复。财险行业也把握机会加速发展，保费增长延续了去年的良好态势。

从险企偿付能力报告披露的保险业务收入数据来看，财险市场依然呈现集中度较高的特点。一季度，人保财险的保险业务收入约为1680亿元，同比增长10.2%，市场份额约36%；平安产险的保险业务收入约770亿元，同比增长5.5%，市场份额约16.5%；太保产险的保险业务收入约578亿元，同比增长16.8%，市场占比约12.4%。

整体来看，财险“老三家”的保险业务收入市场占比约65%。人保财险在偿付能力报告中提到，一季度，社会生产生活逐步恢复常态，我国经济形势总体呈现回升趋势，为公司业务创造发展空间，契合国家政策导向、产业发展需求、居民消费需求的险种迎来发展机遇，服务专精特新企业、新市民等重点客户团体的业务存在提升空间。

平安产险表示，预计宏观经济的复苏对财险业发展形成支撑。从车险业务来看，今年我国汽车行业进入促销政策切换期，多重因素叠加下汽车行业总体面临较大压力，但新能源汽车高增长态势明显。公司在巩固传统燃油车方面优势的基础上，持续优化新能源车险经营模式，并持续关注自动驾驶等创新技术发展与市场环境变化，研究新技术带来的风险与影响。

从赔付情况来看，银保监会数据显示，财险公司一季度整体赔付支出2299亿元，同比增长10.9%，增速与保费收入增速相当。

从综合成本率来看，一季度有46家财险公司综合成本率上升，37家公司综合成本率下降。从承保利润来看，一季度实现了承保盈利的财险公司有30家，较去年同期的42家明显减少，行业综合成本率有上升之势。

投资收益较去年大幅改善

从净利润来看，一季度，83家财险公司共取得净利润170.05亿元，同比增长约6.3%。其中，57家公司实现了盈利，盈利总额为178.93亿元；26家公司亏损，亏损总额8.88亿元。

周瑾表示，一季度资本市场回暖，险企投资收益普遍较去年有大幅改善，尽管综合成本率有所上升使得承保利润下滑，但行业总体利润水平提高。

数据显示，83家财险公司中，82家的综合投资收益率为正，近八成公司综合投资收益率同比有所提升。

例如，一季度，锦泰保险的综合投资收益率达6%，而去年同期仅为-2%；北部湾财险的综合投资收益率为2.43%，去年同期为-1.1%；国任保险的综合投资收益率为1.38%，去年同期为-3.86%。

有业内人士对记者分析称，去年财险公司取得很好的经营利润，很多公司提足了准备金，给今年的利润做好了铺垫，叠加今年投资收益好转， 财险公司净利润继续增长。

在投资方面，人保财险表示，2023年公司将控制权益类资产（包括二级权益与股权投资）占比不突破30%，超配二级市场权益，通过对股基的波段操作把握市场机遇、提升投资收益，逐步增加高分红、低波动股票品种，稳定股权投资比例，优选股权项目，推动产业投资布局。

引人注目的是，一季度，人保财险净利润约98亿元，较去年同期增加11.47亿元，净利润超过了行业净利之和的一半。周瑾分析称，随着财险行业不断深化转型，专业风控与运营能力愈发成为险企的核心竞争力。同时，布局新能源车险及相关创新赛道需要大量投入，中小企业在这些领域并不占优势，因此，预计行业的马太效应还会加剧。（记者 冷翠华）

(责编：王仁宏、陈键)

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