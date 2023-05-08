继4月份多家城商行、农商行密集下调存款挂牌利率后，5月初始，已有浙商银行、恒丰银行、渤海银行等3家股份制银行宣布调整存款挂牌利率。

接受《证券日报》记者采访的多位专家表示，银行调降存款利率有助于更好地稳定净息差，降低实体经济融资成本和促进居民消费。二季度存款利率仍有小幅下降空间，或许还会有部分银行跟进调整。

三家股份行同日调整利率

利于保持净息差相对稳定

5月份以来，已有3家银行对部分期限存款利率进行下调，不同期限、不同产品的调降幅度不一。例如，5月4日，浙商银行官网发布公告称，自5月5日起，在个人存款方面，活期存款利率调整为0.25%；三个月、半年、一年期整存整取利率调整后分别为1.30%、1.55%、1.85%；二年期、三年期、五年期整存整取利率分别调整为2.40%、2.90%、2.95%。同日，恒丰银行、渤海银行也发布公告称，自5月5日起调整人民币存款挂牌利率。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏分析称，一方面，目前调降存款利率的股份制银行存款利息较高，存在调降的压力。另一方面，银行业整体因为房贷等中长期贷款重新定价，贷款利率下降，存款定期化趋势明显等原因，一季度净息差收窄幅度较大，银行应对净息差下降需要降低负债成本。在银行负债中，存款是重要来源，降低存款利率是降低负债成本的有效方式之一。

娄飞鹏认为，应理性看待银行调整存款利率的问题，这是银行根据自身资产负债情况按照市场化原则进行的自主选择。从整个行业看，银行调降存款利率有助于更好地推动降低实体经济融资成本，同时刺激居民消费，推动经济更好发展。在经济增长内生动力增强，经济持续恢复增长后，也会丰富银行的存款来源。

下调存款利率

不太可能导致存款流失

去年4月份，人民银行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制，引导自律机制成员银行参考市场利率合理调整存款利率水平。随后，国有六大行及部分股份制银行下调了部分期限定期存款利率，部分地区地方银行也相应进行了调整。

今年4月份，市场利率定价自律机制发布的《合格审慎评估实施办法(2023年修订版)》增加了“存款利率市场化定价情况（扣分项）”。其中明确，若银行各关键期限定期存款和大额存单利率季度月均值较上年第二季度月均值调整幅度低于合意调整幅度的，在“定价行为”得分(总分100分)基础上扣分。

“市场利率定价自律机制对存款利率市场化定价进行考核后，已经成为近期中小银行存款利率下调的推动因素。”娄飞鹏表示，考虑到去年二季度建立存款利率市场化调整机制，引导存款利率跟随市场利率变化，之后部分银行存款利率有所下降。加上当前银行净息差仍然有下行压力，预计二季度更多的银行调降存款利率是大概率事件。

上海金融与发展实验室主任曾刚对《证券日报》记者表示，“目前看到的部分银行调整存款利率，是在去年国有大行开启降息后其他类型银行根据自身实际情况在不同时点上的跟进，从原则上来讲都属于同一轮次调整，后续或将会有其他上市及非上市银行跟进。”

谈及银行调整存款利率后，是否会面临揽储压力，曾刚表示，当前阶段，银行客户的风险偏好较低，对存款利率可能不太敏感。短期来看，银行降息不太可能导致存款流失或给银行造成流动性问题。但从长期来看，维持一定的核心存款对银行而言仍非常重要，因此银行在降息的同时还应加强客户关系管理，在利率定价以外构造自身对客户的吸引力和竞争力，提高客户黏性，从而避免由于价格波动导致存款流失。（记者 杨 洁）

(责编：王仁宏、陈键)

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