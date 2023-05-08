人民网北京5月8日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，《城乡公共卫生应急空间规划规范》（以下简称《规范》）已通过全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会审查，自2023年8月1日起实施。

据介绍，《规范》填补了国内现行公共卫生应急空间规划标准的空白，旨在优化国土空间用地布局，完善相关设施规划，提升城乡空间应急保障水平，更好服务于安全发展与人民健康。

《规范》明确了城乡公共卫生应急空间构成、规划布局原则，规定了各级各类城乡公共卫生应急空间的配置标准，适用于各级各类国土空间规划中城乡公共卫生应急空间的规划编制、实施与管理。《规范》充分总结疫情防控经验，以完善各级各类国土空间规划编制技术标准为重点，健全公共卫生应急空间体系，为应对突发公共卫生事件、重大疫情和需要紧急投入公共卫生资源的自然灾害、事故灾难等突发事件的预防、救治，提供设施场所和通道保障。

根据《规范》，公共卫生应急空间按功能分类包括疾病预防控制应急空间、医疗救治应急空间、平急结合空间和公共卫生应急保障空间，可分为国家级、省级、市级、县级、街道（乡镇）级、社区（村）级。其中，疾病预防控制应急空间包括疾病预防控制中心、基层医疗卫生机构、其他疾病预防控制应急空间；医疗救治应急空间包括院前医疗急救传染病防治基地、应急定点医院、应急后备医院、基层医疗卫生机构、国家紧急医学救援基地、传染病医院和其他医疗救治应急空间；平急结合空间包括相应的设施、场地和公共卫生应急预控用地；公共卫生应急保障空间包括应急通道、应急公用工程设施和其他应急保障设施。

《规范》坚持“医防协同、平急结合”“全域统筹、完善网络”“规划协调、科学布局”的基本原则，对各类公共卫生应急空间的功能配置、规划原则、配置标准给出了具体指引，对于完善公共卫生体系和保障公共卫生应急空间具有重要作用。

(责编：杨曦、吕骞)

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