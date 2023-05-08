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上海银行：三个“深度融入”拥抱大湾区高质量发展

2023年05月08日14:59 | 来源：上观新闻
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原标题：上银高质量发展 | 上海银行：三个“深度融入”拥抱大湾区高质量发展

　　推进粤港澳大湾区建设，是国家重大战略部署。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确：支持“粤港澳大湾区形成国际科技创新中心”。如今，在这片热土上，科技创新的实践每天都在迸发。

　　5月6日，由上海银行和桑坦德银行联合主办的“聚力湾区，绿创未来”金融助力粤港澳大湾区高质量发展推进会在深圳举行。双方共同发布了《助力粤港澳大湾区高质量发展联合金融服务方案》，充分利用湾区政策优势和区位互补优势，整合境内外资源，拓宽服务内涵和外延，全面助力大湾区企业科技创新和绿色发展。

　　共谋湾区未来新篇

　　粤港澳大湾区凭借其发达的国际通道、完善的基础设施和良好的营商环境，聚集了中国80%的供应链企业和300多个产业集群，在先进制造、高新技术、绿色低碳和数字经济等方面具备产业优势。

　　桑坦德银行作为西班牙最大的银行，是上海银行重要的外资股东。双方自2014年起持续开展紧密的战略合作，利用区位互补优势，实现国内外互联互通、业务与服务协同、以金融助力企业科技创新和绿色发展。上海银行借助桑坦德国际业务平台网络，为“走进来”客户建立顺畅的落地渠道，为“走出去”客户提供便捷可靠的境外金融和咨询服务，服务客户涵盖多家大湾区智能制造企业。

　　本次发布的联合服务方案中，两行将依托各自资源、产品和人才优势，为大湾区企业打造包括现金管理、供应链金融、跨境金融、银团和债务融资、并购与股权资本市场等领域的综合金融服务方案。尤其是借助桑坦德在欧洲和拉丁美洲的独特优势，与上海银行持续进行内外联动，助力更多大湾区绿色和科创企业实现“走出去”经营目标以及更高质量发展战略。

　　三个“深度融入”

　　上海银行于2009年在深圳设立一级分行，并陆续设立前海和深汕特别合作区两家二级分行，不断完善机构布局，在服务地方、服务民生中积极发挥作用。目前，该行在湾区共设立20家持牌机构，服务企业客户上万家,提供信贷支持超1200亿元，对公贷款余额在深圳地区城商行中排名第一。

　　据上海银行行长朱健介绍，在助力粤港澳大湾区高质量发展方面，该行将以三个“深度融入”，不断延伸服务触角、强化资源保障：

　　一是深度融入建设高水平对外开放平台，依托上海银行深圳分行、上银香港、上银国际、上银国际（深圳）的“1+3”集团服务优势，将大湾区作为我行协同业务试验高地，在绿色及可持续金融产品、跨境资金及衍生品交易、股权类投资、结构化融资等方面推出创新产品，拓宽企业境内外融资渠道。

　　二是深度融入建设“双循环”的强战略支撑点，在该行深圳分行成立科创金融专班，聚焦高端电子信息产业、新能源汽车产业链、高端装备制造业等重点产业，运用优势创新产品，金融助力培育有国际竞争力的现代产业体系。

　　三是深度融入打造国际一流营商环境，依托该行“上行惠相伴”小微快贷数字化产品体系、“上行e链”供应链金融服务体系，为广大产业链企业、中小企业提供高效的便利化融资服务。

　　赋能湾区特色发展

　　在主动对接建设粤港澳大湾区重大国家战略的过程中，上海银行紧抓发展机遇，服务地方、服务民生，综合金融服务能力不断提升。

　　在绿色金融领域，该行依托“绿树城银”金融服务品牌和“绿色金融+”产品服务体系，绿色贷款客户数和绿色贷款余额快速增长，已有多项“绿色”首单落地。

　　在科创金融领域，上海银行为近30%的科创板及创业板企业提供服务，2022年与某精密制造龙头企业合作落地了大湾区首单科创票据业务。

　　在跨境金融领域，上海银行积极参与自贸区人民币债券业务，发挥境内外联动机制为客户提供一站式金融服务，2022年集团香港子公司承销自贸区人民币债券金额位列全市场第七；同时，着力打造“上银智汇+”线上跨境金融服务，自上线以来，已服务企业近5000家，交易金额超1000亿美元。

　　上海银行始终以优质高效的服务践行 “金融为民”初心。今年以来，已为多家湾区高新技术企业解决融资需求，从初创期相伴成长的某科创企业已入围深圳市独角兽名单，深度合作的某“专精特新”企业已在港交所上市，并通过整合行内资源促成客户间合作，借助供应链和财资一体化产品助力企业提升国内外市场竞争力，更新跨境业务线上产品护航外贸企业“出海抢单”，为大湾区企业高质量发展注入源源不断的金融“活水”。（李卓凝）

(责编：曹淼、李源)
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