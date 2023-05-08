人民网北京5月8日电 （焦磊）当前，金融与科技创新融合发展，已成为促进科创和金融产业发展、实现互利共赢的重要途径。日前，以“布局科创金融新赛道”为主题的复旦管理大视野论坛在北京举行，多位专家围绕“金融与科创的‘交汇点’”分享观点，积极探索金融赋能科创的新业态与新模式。

复旦大学管理学院副院长孙一民在致辞中表示，管理教育在中国任重而道远。学院依托复旦管理大视野论坛等多种平台及途径，分享管理思想、传播管理实践，为广大校友们搭建起终身学习的思想交流平台。

复旦大学管理学院金融与财务学系教授孔爱国表示，应当主要依靠市场化进程的推进，以企业家为主体进行社会财富创造，并为企业家们建立起完善的市场环境。“资本市场的选择是一个漫长的过程，企业家的培育同样也是一个漫长的过程，但是机会都蕴含在其中。”孔爱国说。

北京金融控股集团董事长、北京国际大数据交易所董事长范文仲以“数字金融的创新与趋势”为主题分享了看法。从科技的角度来看，范文仲认为，依托于第三次科技信息革命，中国金融在“跨空间分配经济资源”的维度上，即“支付”领域表现上佳，而在“跨时间分配经济资源”的维度上还缺乏影响深远的经济活动；从资本的角度来看，“数据资产化”将成为核心社会资源。范文仲建议，企业家以“终身学习的思维”“审慎的信心”与“ESG理念”面对充满变动与机遇的时代。

中国互联网投资基金董事长吴海以“把握科技创新脉动，投资助力自立自强”为题讲述了自己的从业经验与市场洞察。“如果大家能够专注于创新，俯下身子、耐下性子做创新，一定会带来很好的回报。”吴海认为，中国企业的投资与发展目前都处于变革时代。他从四个视角展开：在创新与竞争层面，智能化和绿色化引发供给端和市场端发生变化，需要依靠创新形成新的市场空间，推动中国式现代化走上高质量发展的道路；在发展与热点层面，要聚焦智能化发展带来的技术变迁，如超算能力、脑学科和信息技术的融合等；在产业和股权投资层面，加大对数字经济领域硬核科技的投入，科创投资已成为主流；在定位和策略层面，要不断“补短板”“锻长板”“布前沿”和“固底板”。

圆桌对谈环节，复旦管院院长陆雄文与孔爱国、范文仲、吴海三位嘉宾深度探讨了当下中国科创金融在发展转型中遇到的痛点及对策。孔爱国认为，要用市场带动经济发展；出于对原始创新能力不足等问题的考虑，吴海表示企业应多从实处解决问题，保持“精准度和平衡度”；范文仲认为，“三驾马车”在应对挑战时，要厘清“企业家的信心、投资者的信心和消费者的信心”三件事，中国经济发展依然有较大空间。

(责编：郭思邈、吕骞)

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