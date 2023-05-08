人民网北京5月8日电 （记者王仁宏）近日，住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局联合印发《关于规范房地产经纪服务的意见》（以下简称《意见》），加强房地产经纪行业管理，保护交易当事人合法权益。

随着房地产市场发展，我国房地产经纪机构和从业人员规模持续扩大，服务内容不断拓展。但部分房地产经纪机构存在利用房源客源优势收取过高费用、未明码标价、捆绑收费、滥用客户个人信息等问题，加重交易当事人负担、侵害其合法权益。

此次《意见》强调，要加强从业主体管理，严格落实经纪机构备案制度，全面推行经纪从业人员实名登记。要严格实行明码标价，经纪机构不得混合标价和捆绑收费。

在服务收费方面，《意见》明确，经纪服务由基本服务和延伸服务组成，其中基本服务是促成房屋交易提供的一揽子必要服务，延伸服务是可单独提供的额外服务。经纪服务收费由交易各方根据服务内容、服务质量，结合市场供求关系等因素协商确定。

收费前应当向交易当事人出具收费清单，列明收费标准、收费金额，由当事人签字确认。严禁操纵经纪服务收费，经纪机构不得滥用市场支配地位以不公平高价收取经纪服务费用。房地产互联网平台不得干预经纪机构自主决定收费标准。

同时，加大违法违规行为整治力度，将规范房地产经纪服务纳入房地产市场秩序整治的重要内容，曝光典型案例。对经纪机构及从业人员存在收费不规范、侵犯客户个人信息合法权益等情形的，行业组织将给予自律处分。

(责编：王仁宏、吕骞)

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