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我国海洋经济复苏态势强劲（新数据 新看点）

一季度海洋生产总值同比增长5.1%

2023年05月09日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月8日电  （记者刘诗瑶）记者近日从自然资源部获悉：初步核算，一季度全国海洋生产总值2.3万亿元，同比增长5.1%，占国内生产总值的比重为8.2%。我国海洋经济复苏态势强劲。

　　一季度，国内海洋水产品产量同比增长4.4%，其中海水养殖产量同比增长4.9%。全国海洋原油、海洋天然气产量同比分别增长3.8%、6.5%。三大造船指标新承接海船订单量、完工量、手持订单量同比分别增长66.9%、13.2%、34.6%。海洋货运量10.4亿吨，同比增长8.3%；海洋客运量同比增长87.8%。沿海港口集装箱吞吐量同比增长2.8%，货物吞吐量同比增长5.5%。海洋旅游业复苏明显，问卷调查显示，有超六成海洋旅游业企业营业收入实现同比增长。

　　海洋新兴产业发展良好。海水淡化工程稳步推进，唐山海港5万吨/日的海水淡化项目正式向用户供水，杭州水处理中心成功签约阿尔及利亚30万吨/日海水淡化项目。问卷调查显示，有超过六成海洋药物和生物制品业企业营业收入实现同比增长。海上风电新增并网容量和发电量同比分别增长40.7%、32.4%，在建和新开工海上风电项目建设总规模约1800万千瓦，比上年同期翻一番。海洋工程装备制造业发展态势良好，交付订单金额是上年同期的4.2倍。

　　此外，海洋对外贸易增势良好。海运进出口总额同比增长6.5%，高于全国同期进出口总额增速1.7个百分点。水产品进出口额同比增长10.8%。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月09日 01 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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