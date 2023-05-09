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李鸿忠在甘肃调研时强调

做好新时代人大立法工作 为推进中国式现代化提供坚实法治保障

2023年05月09日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社兰州5月8日电  中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠6日至7日在甘肃调研时强调，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻习近平法治思想，紧紧围绕贯彻落实党的二十大战略部署谋划和开展新时代人大立法工作，为推进中国式现代化提供坚实法治保障。

　　调研期间，李鸿忠到兰州市城关区酒泉路街道，调研基层立法联系点建设情况。在兰州新区新康村移民安置区、树屏众创城食品产业园和榆中县李家庄田园综合体，考察巩固拓展脱贫攻坚成果，调研乡村振兴促进法等法律实施情况。到兰州新区重离子应用技术及装备制造产业基地，调研高新技术产业发展情况。在兰州主持召开座谈会，听取甘肃、陕西、青海、宁夏、新疆等省、区人大常委会负责同志对十四届全国人大常委会立法规划编制工作的意见建议。

　　李鸿忠指出，甘肃深入贯彻落实习近平总书记关于甘肃发展的重要指示精神，加快推进高质量发展，全面促进乡村振兴，着力保障和改善民生，富民兴陇事业取得扎实成效。

　　李鸿忠强调，做好新时代人大立法工作，必须加强党的领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要指示精神，把党的领导全面、系统、整体地落实到立法工作各方面全过程，确保党的主张经过法定程序成为国家意志，确保党和国家兴旺发达、长治久安。

　　李鸿忠强调，要贯彻落实强国建设、民族复兴新任务新要求，坚持系统思维，突出问题导向，加强重点领域、新兴领域、涉外领域立法，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，增强立法系统性、整体性、协同性、时效性，推动中国特色社会主义法律体系更加科学完备、统一权威。要发展全过程人民民主，大兴调查研究，充分吸纳民意、汇集民智，以良法善治保障和推动人民对美好生活的向往变为现实。地方立法要与国家立法做好衔接，提高立法质量，着力解决实际问题，汇聚贯彻落实党中央决策部署的合力。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月09日 03 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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