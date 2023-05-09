本报记者 王 政

二十届中央财经委员会第一次会议强调：“保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势”“建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系”。

民营企业是推动经济社会发展的重要力量，是提升产业链供应链稳定性和竞争力的关键环节。一季度，全国新设民营企业203.9万户，同比增长10.7%；截至3月底，登记在册民营企业占企业总量的92.3%。激发民营经济活力，要鼓励和吸引更多民企参与重点产业链供应链建设，为构建新发展格局、推动高质量发展作出更大贡献。

在以实体经济为支撑的现代化产业体系建设中，民营企业作用有多大、成果有多少、干劲强不强？记者走近一条新型显示产业链探寻答案。

需求引导生产设备研发

近年来，我国新型显示产业跑出加速度、迈上新台阶，显示面板年产能达到2亿平方米，产业规模跃居全球第一。在柔性AMOLED（有源矩阵有机发光二极体）领域，维信诺科技股份有限公司产品创新迭代不断提速。2022年，业界首款“柔性AMOLED口袋卷曲投幕”推出，一支“荧光笔”展开，就是一块12.3英寸的外设显示屏。

清洗、显影、蚀刻、剥离……在维信诺合肥工厂第六代AMOLED生产线阵列段，1.85米长、1.5米宽、0.5毫米厚的玻璃载板，正在缓缓通过国产显示湿法制程设备，完成一道道复杂的加工工序。

“湿法制程即使用化学药液的制造工艺，广泛应用于显示面板的制造过程。AMOLED湿法制程对洁净度的要求达到亚微米级。简单来说，清洗工序相当于用水枪在一个足球场上清洗掉头发丝大小的异物，剥离工序则相当于用有机溶剂在北京大兴国际机场大小的物体上除掉豌豆大小的残留物。”苏州晶洲装备科技有限公司创始人、总经理蒋新介绍，湿法制程需要的设备数量占AMOLED生产线的一半以上，而在晶洲自主研发的设备成功应用之前，湿法制程设备绝大多数由日韩企业生产。

“多亏了龙头企业对国产设备供应商有计划、有步骤的大力支持，才有了我们在国产显示湿法制程设备上的突破。”蒋新说，在维信诺的需求引导和技术支持下，曾经主打光伏产业湿法制程设备的晶洲，2012年首次实现了OLED（有机发光二极管）2.5代线蚀刻、剥离设备国产化。此后，AMOLED6代线湿法制程设备交付，并于2020年在维信诺成功应用。

历经10余年的自主研发，晶洲已成长为国内主要的显示湿法制程设备提供商，清洗、显影、蚀刻、剥离等设备，已批量交付多条新型显示生产线，并具备10.5代线量产交付能力，客户涵盖维信诺、京东方、华星光电等国内主流显示面板厂商。

“维信诺合肥工厂最新扩产项目中，蚀刻、剥离、清洗工艺的12台设备首次全部采用晶洲产品。”蒋新说，公司正在集中研发力量攻关涂胶（涂布）工艺设备，“争取在2—3年内实现突破，进而实现显示湿法制程全系列设备的国产化”。

工艺创新补上产业短板

实现生产设备自主可控，是由龙头企业协同上游制造商推进装备国产化取得的成果。实现封接胶水国产替代，则是大中小民营企业融通创新，补上新型显示领域短板的新突破。

“OLED封装是将有机发光层与环境隔离，防止水、氧气、灰尘及外力的损害，以帮助稳定器件参数、提高器件寿命。”西安思摩威新材料有限公司创始人、董事长吴朝新介绍，主流的薄膜封装技术，需要通过喷墨打印机将封接胶水沉积在OLED器件上。国内中小尺寸OLED封接胶水月消耗量在1.6万升，年市场销售额近50亿元。此前，全球封接胶水市场都被国外一家公司占有。

为实现国产替代，维信诺找到在新型光电材料与器件、柔性电子学领域深耕多年的西安交通大学教授吴朝新。2017年，依托西安交通大学研发团队，西安思摩威新材料有限公司成立。

项目立项后，双方研发人员展开全面合作，深入研究薄膜封装原理、OLED器件老化机制、封装设备打印工艺要求，打通了从科学原理、技术研究到产品开发、产业化应用的全链条流程，2019年初开发出满足高透光、低收缩以及高阻隔等特点的薄膜封接胶水。

研发取得突破，只是国产替代迈出的一小步。接下来的上线测试，才是最难跨越的门槛。

“毕竟是全新产品，龙头企业放弃惯用的封接胶水需要勇气。对思摩威而言，测试一次的成本，也非常高昂。”吴朝新说，维信诺不仅同意新产品上线测试，降低了每次测试的成本，还协助申请到了地方新型显示项目的资金支持。经过整整一年的测试、调整，2020年9月，思摩威封接胶水取得阶段性成果，企业也顺利完成融资，建成产线。如今，达到柔性OLED封装与测试要求的国产封接胶水已实现批量导入。

企业协同提升行业生态

目前，我国在LCD（液晶显示器）领域形成领先竞争力，全球市场占有率超过70%，在OLED领域，国内企业已掌握核心技术，并向高刷新率、像素排列等技术创新领域拓展。微显示、印刷显示、激光显示等新一代显示技术，也在迎头赶上。

维信诺公司作为一家民营企业，同样积极发挥企业科技创新主体作用，从基础研究到中试再到大规模量产，坚持自主创新；通过产业链融通创新，协同上游企业持续推进材料与装备国产化，关键环节实现国产替代。尽管成果不少，但公司首席运营官徐凤英仍说：“上游装备和材料受制于人的局面依然存在，亟须产业链上中下游、大中小企业融通创新，补齐装备、材料短板，锻造产业长板。”

产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础。工信部有关负责人表示，要强化产业链协同创新，加强应用牵引、整机带动，鼓励产业链龙头企业组建创新联合体，着力攻克“卡脖子”技术和产品。新时代十年来，民营企业数量翻了两番多，占国家级专精特新“小巨人”企业超80%，民营企业500强入围门槛不断提升……大中小民营企业既成为产业链补短板的“生力军”，也成为锻长板的“主力军”。

以这条新型显示产业链为例，维信诺等民营龙头企业不仅以高研发投入持续推进自身的技术创新，还以产业链为依托形成创新联合体，积极向上中下游中小企业开放技术、市场、人才等资源，在技术攻关、生产验证等方面加强合作；而以晶洲、思摩威为代表的民营中小企业，聚焦主业，精耕细作，通过技术创新，打破国外对相关产品的技术垄断，以小配件蕴含高技术，小规模支撑大配套——新型显示业形成了大中小企业紧密协作、融通发展的行业生态。

随着多条AMOLED大规模产线的建设，维信诺将提升产业链供应链现代化水平提高到公司最高目标层面。“上下游企业抱团发力，空间更大。我们要开放资源、创造空间，加速国产化导入进程，构建具有创新牵引能力、供应安全保障能力、成本竞争能力的产业链。”徐凤英说。

本期统筹：郭雪岩

《 人民日报 》（ 2023年05月09日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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