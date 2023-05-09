人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

强链补链，中小企业要有大作为

本报记者  王  政
2023年05月09日06:02 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　超六成“小巨人”企业深耕工业基础领域，400多家“小巨人”企业成为航空、航天等领域的“配套专家”……在我国，中小企业绝大多数都是民营企业。翻开中小企业稳链强链补链成绩单，截至目前，我国累计培育8997家专精特新“小巨人”企业、6万多家专精特新中小企业。中小企业不仅是产业链供应链上的重要环节，更成为维护产业链供应链安全稳定的重要力量。

　　“如果把一条产业链打开看，能发现无数的中小企业在做支撑。”工信部副部长徐晓兰表示，近年来，工信部会同有关部门重点通过三方面工作，推动中小企业在提升产业链供应链稳定性和竞争力方面发挥积极作用：

　　——推动大中小企业融通发展。会同发改委、财政部、国资委联合印发《促进大中小企业融通发展三年行动计划》，通过夯实融通载体、完善融通环境，发挥大企业引领支撑作用，形成大企业带动中小企业发展，中小企业为大企业注入活力的融通发展新格局。中央财政支持89家优质实体经济开发区打造大中小企业融通型特色载体，依托特色载体推动构建大中小企业融通发展的新型产业创新生态。

　　——加快构建优质企业梯度培育体系。会同科技部等多部门印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，构建专精特新中小企业、“小巨人”企业、单项冠军企业、领航企业组成的优质企业梯度培育格局，充分发挥优质企业在增强产业链供应链自主可控能力中的中坚作用，做强长板优势，补齐短板弱项，打造新兴产业链条。加大力度推动中小企业专精特新发展，力争到2023年底，全国专精特新中小企业超过8万家、“小巨人”企业超过1万家。

　　——推动中小企业加强产业链合作对接。梳理专精特新“小巨人”产业图谱，并推动融入行业龙头企业供应链创新链，20多个省份开展了强链补链相关工作，在推动产业链协作配套、加强企业对接方面探索形成经验做法。

　　此外，通过“一纵一横”推动中小企业积极参与强链补链。“一纵”是聚焦产业链，开展中小企业强链补链行动。“一横”是加强对服务业中小企业的分类指导，横向联合国务院促进中小企业发展工作领导小组成员单位，推动出台更多面向服务业中小企业的普惠性支持政策，助力服务业中小企业平稳发展。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月09日 03 版）
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
今日起港澳居民来往内地通行证有效期延长 可正常办理铁路购票等业务
　　人民网北京5月8日电 （记者王连香）记者从中国铁路微信公众号获悉，根据中华人民共和国出入境管理局公布的《关于延长港澳居民来往内地通行证有效期的公告》，自5月8日起延长港澳居民来往内地通行证的有效期。对证件有效期限截止日期为2020年1月1日至2023年12月30日的回乡证，有效期限延长至2023年12月31日。…
中国防伪行业协会发布“防伪溯源保护品牌”优秀案例
　　人民网北京5月8日电 （记者孙博洋）记者从中国防伪行业协会了解到，在第七个“中国品牌日”来临之际，中国防伪行业协会发布了2023年度“防伪溯源 传递信任 保护品牌 十大优秀案例”。 随着市场经济的发展，品牌越来越重要，同时，一些不法分子为了追求利益也滋生出假冒侵权行为。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部