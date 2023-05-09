本报记者 王 政

超六成“小巨人”企业深耕工业基础领域，400多家“小巨人”企业成为航空、航天等领域的“配套专家”……在我国，中小企业绝大多数都是民营企业。翻开中小企业稳链强链补链成绩单，截至目前，我国累计培育8997家专精特新“小巨人”企业、6万多家专精特新中小企业。中小企业不仅是产业链供应链上的重要环节，更成为维护产业链供应链安全稳定的重要力量。

“如果把一条产业链打开看，能发现无数的中小企业在做支撑。”工信部副部长徐晓兰表示，近年来，工信部会同有关部门重点通过三方面工作，推动中小企业在提升产业链供应链稳定性和竞争力方面发挥积极作用：

——推动大中小企业融通发展。会同发改委、财政部、国资委联合印发《促进大中小企业融通发展三年行动计划》，通过夯实融通载体、完善融通环境，发挥大企业引领支撑作用，形成大企业带动中小企业发展，中小企业为大企业注入活力的融通发展新格局。中央财政支持89家优质实体经济开发区打造大中小企业融通型特色载体，依托特色载体推动构建大中小企业融通发展的新型产业创新生态。

——加快构建优质企业梯度培育体系。会同科技部等多部门印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，构建专精特新中小企业、“小巨人”企业、单项冠军企业、领航企业组成的优质企业梯度培育格局，充分发挥优质企业在增强产业链供应链自主可控能力中的中坚作用，做强长板优势，补齐短板弱项，打造新兴产业链条。加大力度推动中小企业专精特新发展，力争到2023年底，全国专精特新中小企业超过8万家、“小巨人”企业超过1万家。

——推动中小企业加强产业链合作对接。梳理专精特新“小巨人”产业图谱，并推动融入行业龙头企业供应链创新链，20多个省份开展了强链补链相关工作，在推动产业链协作配套、加强企业对接方面探索形成经验做法。

此外，通过“一纵一横”推动中小企业积极参与强链补链。“一纵”是聚焦产业链，开展中小企业强链补链行动。“一横”是加强对服务业中小企业的分类指导，横向联合国务院促进中小企业发展工作领导小组成员单位，推动出台更多面向服务业中小企业的普惠性支持政策，助力服务业中小企业平稳发展。

《 人民日报 》（ 2023年05月09日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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