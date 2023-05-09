图①：畹町口岸芒满通道，工作人员正在检查出入境车辆。

杨佳林摄（人民视觉）

图②：调车机牵引完成装箱作业的班列驶离霍尔果斯站换装场。

邱 静摄（人民视觉）

数据来源：海关总署

“十四五”规划纲要提出，推动边境贸易创新发展。近年来，随着中西部边境地区与周边国家和地区持续畅通贸易渠道、创新贸易方式，通过口岸开展的边境贸易规模稳定提升。海关总署发布的数据显示，一季度，边民互市和边境小额贸易合计进出口897亿元，创历史同期新高，增长111%。

边贸发展有哪些具体表现，背后又有哪些支撑政策？记者近日来到云南瑞丽、新疆霍尔果斯，在边境口岸一线感受边贸的蓬勃活力。

——编 者

云南瑞丽一季度进出口货值增长67.1%

提升边检服务 优化支持政策

本报记者 沈靖然

云南省瑞丽市畹町口岸芒满通道，口岸两边十几辆装满农产品和机械零件的大货车正在排队等待出入境验放。“我们公司主要做农产品进口和摩托车出口生意，每天的货运量有50多辆货车，每天进出口货值最高达800万元。”云南自由贸易试验区肯发实业有限公司总经理姜建伟说，“如果遇到通关、政策等相关问题，还可以找我们的专属‘边检指导员’！”

“近期口岸每天验放出入境货车400至500辆次，较疫情期间每天约200辆次有了大幅提升，口岸验放压力也随之加大。有企业向我们反映希望能提高验放效率，保障自己的进出口商品能尽快投入市场。”畹町边检站混板分站执勤一队教导员曹能，正是服务外贸企业的“边检指导员”之一。在入境检查岗亭前，记者用手机计时器测试，司机向边检人员出示相关证件，录入系统查验无误后，只需15到30秒就能完成通行手续。

在拥有瑞丽、畹町两大口岸的瑞丽市，快速便捷的通关货运条件是其发展进出口贸易和跨境电商的优势。下午3点，10余辆装满水果、海鲜、蔬菜的货车到达口岸准备入境，几名口岸执勤队员使用内窥镜式摄像机对车辆进行检查。这种摄像机能够通过约5米的传输线延伸检查到货车内部较为隐蔽的角落，提高效率的同时也让检查更加全面。“我们对这类不易存放的生鲜类商品实行随到随检。为保障这类产品能在当天完成验放，加班到晚上八九点成为最近的常态。”混板分站执勤三队教导员袁野介绍。

自今年1月8日两个口岸陆续恢复通关以来，瑞丽市昔日忙碌的景象重现。据统计，今年一季度瑞丽全市进出口货运量（含油气）累计365.21万吨，其中进口348.56万吨，出口16.65万吨；进出口货值（含油气）累计173.32亿元，同比增长67.1%，其中进口141.4亿元，出口31.92亿元；通关车辆为8.96万辆次，同比增长982.84%。

外贸火热的背后，是瑞丽市及时有效的政策支持。今年年初，瑞丽市发布《关于瑞丽市提振市场信心促进经济恢复若干政策措施的通知》，在就业创业、税收优惠、外贸发展等领域出台了24条政策措施。云南恒投供应链管理有限公司总经理杨洪耀告诉记者：“24条政策措施中，在税收优惠方面力度相当大，但对于我们这些在瑞丽从事跨境电商的企业来说，对政策仍有些把握不准，既担心错过政策优惠，又担心存在使用不规范的风险。”

“为保障企业尽可能多地享受到税收优惠政策，我们每个月都会到企业为他们进行‘一对一’服务。”瑞丽市税务局工作人员邵俊榕介绍，“针对跨境电商企业申报税款的问题，我们引导企业用好跨境电商零售出口增值税、消费税免税政策和所得税核定征收政策，让企业懂政策、会申报。”在税务局工作人员的指导下，恒投公司通过享受跨境电商零售出口“无票免税”等税收政策，每月能够减少4万多元的出口成本。3月3日，瑞丽市第一季度招商引资项目集中签约，投资总额6亿元，包含瑞丽市公共型保税仓库建设项目、瑞丽市进口农副产品精选加工厂等项目，将延长口岸商品交易、仓储、加工产业链环节，进一步推进商品落地加工产业发展。

“下一步，瑞丽要进一步支持中小微企业和个体工商户发展，推动口岸贸易与产业互动融合，围绕境内外资源优势培育壮大实体产业，走工贸结合的发展之路。”瑞丽市市长尚腊边表示。

前4月霍尔果斯铁路口岸通行中欧（中亚）班列增长14.8%

贸易带动产业 通道不断畅通

本报记者 蒋云龙 李亚楠

炽烈的阳光下，公路口岸外的待售国产汽车长队排出数百米，等着开往中亚出售；几千米外的铁路口岸，各地驶来的中欧班列汇聚于此，等待换轨驶向欧洲……新疆维吾尔自治区霍尔果斯市的贸易热度，肉眼可见。据霍尔果斯海关统计，一季度，霍尔果斯口岸进出口货运量801.6万吨，其中，出口货运量137.4万吨，进口货运量664.2万吨。

对市场的阴晴变化，企业的嗅觉是最灵敏的。2月17日，中国重汽集团有限公司、新疆安拓（集团）有限公司与霍尔果斯经济开发区（市）签约投资约10亿元，推动建设中国重汽集团与霍尔果斯市工业装备联合发展项目。“除了中国重汽，目前还有10多家汽车企业与我们洽谈，希望达成合作。霍尔果斯汽车制造产业园的架构已经逐渐清晰。”霍尔果斯市商务局局长雷增涛说。几年间，当地从事跨境汽车贸易代理的公司从几家增长到40多家，负责驾驶汽车过境的司机超过千人。

“国产汽车成为拉动口岸外贸增长的强劲‘引擎’，我们也专门为汽车出口建设了‘快车道’。”霍尔果斯海关监管一科科长付鹏说，海关提供24小时预约通关服务，开设商品车出口“绿色通道”，优化口岸现场审核验放程序，不断压缩出口商品车通关时间。

经过40多个小时的长途运输后，一车山东寿光蔬菜从地头运送到霍尔果斯海关查验区内。通过霍尔果斯口岸中哈农副产品快速通关“绿色通道”，蔬菜5小时内完成清关，驶向中亚五国和俄罗斯的农产品市场。“我们在山西、山东、陕西等地拥有15万余亩果蔬出口生产基地，保证农产品在65个小时内就从田间地头抵达中亚和俄罗斯市场，签约农户1斤水果能多挣5毛到1块钱不等。”霍尔果斯金亿国际贸易（集团）有限公司副总经理于金莉说，今年一季度，金亿果蔬出口8700余吨，贸易额超5300万元。

边贸业务的快速增长，离不开通道的加速畅通。重庆、成都、西安……从国内各大城市开出的中欧班列，汇聚到了霍尔果斯火车站内。3条铁路线上，分布着9个巨大的龙门吊。吊车将班列承载的集装箱转运到适合哈萨克斯坦形制的宽轨列车上，连上车头，班列再次启动，一路向西。

霍尔果斯已经连续4年成为最多中欧班列出境的口岸。1—4月霍尔果斯铁路口岸通行的中欧（中亚）班列已达2485列，同比增长14.8%，班列日均开行量保持在20列以上，满载着日用百货、服装玩具、汽车配件驶向中亚和欧洲国家。

通关效率提升，吸引更多企业选择班列运输货物，今年前3月，新疆八钢国际贸易股份有限公司霍尔果斯分公司通过铁路进口铁矿产品31.4万吨，贸易额达2976.4万美元。“班列数还在增长！今年以来，经我们公司代理的班列就已经超过140列，同比增长了10%，前来洽谈合作的企业数量也远远超过了往年。”新疆中联海通国际货运代理有限公司霍尔果斯分公司业务主管郭春雷说。

在霍尔果斯，还有多条铁路线路即将投用。“一条新的铁路专用线直接修进了综合保税区，目前正在验收，预计下月初投用。”雷增涛说，有了这条铁路，综合保税区能拓展出更多的业务。“我们正在加快推进一个公路铁路多式联运中心项目，有一条自用铁路线马上就要投入建设。”霍尔果斯丝路荣腾物流有限公司副总经理张斌说，通过公路铁路多式联运，能降低成本，相信未来国际贸易的效能将不断提升。

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2023年05月09日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经