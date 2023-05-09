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生鲜外带，让美食离消费者更近（微经济）

吕中正
2023年05月09日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　生鲜外带模式的兴起，满足了消费者对品质生活的需求。相信越来越多餐饮企业能在转型过程中抓住机遇，把新鲜又安全的美味带到消费者身边

　　

　　新鲜水饺，自己不会做；工作太忙，又没时间去饭馆。这段时间，能够外带的生鲜饺子成了朋友不断复购的美食。这种大多开在社区旁的鲜饺馆，店面不大，堂食位很少或不设堂食，饺子现包现卖，主打新鲜实惠。

　　朋友提起之后，笔者才留意起来，这两年生鲜外带模式发展迅速，主要在于其产品、经营和策略上的全面升级。

　　在产品上，生鲜外带最大的优势是新鲜。像鲜饺馆这样的小店，每天现场制作饺子，风味不同于传统的速冻水饺，首先便抓住了部分消费者想吃鲜饺而不得的痛点。

　　在经营上，这类小店更专注于外带和外卖。一方面，由于不以堂食为主，对场所面积的要求降低，节省了不少房租成本；另一方面，依托成熟的外卖配送体系，不少顾客会重复购买，进一步提高了经营效率。

　　在策略上，生鲜外带模式的兴起，与社区型餐饮的发展趋势相契合。社区型餐饮由于短途、便捷，成为人们在家门口的新选择。像鲜饺馆这样小而精的社区餐饮店，由于自身租金成本、管理成本较低，产品具有一定优势，易于在社区扎根；在此基础上，社区的稳定客群带来的高复购率，进一步提供了快速发展的优良土壤。

　　总的来看，生鲜外带模式的兴起，满足了消费者对品质生活的需求。值得注意的是，在快速发展的同时，经营者对于食品安全的重视更应随时保持“在线”状态，确保产品质量。

　　如今，消费者对品质生活的要求越来越高，餐饮业也在逐步转型升级。随着物流配送、线上支付等产业基础设施水平日益完善，店面管理水平、供应链管理水平不断提高，标准化、信息化、数字化程度同步提升，相信越来越多餐饮企业能在转型过程中抓住机遇，把新鲜又安全的美味带到消费者身边。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月09日 07 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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