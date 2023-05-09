本报北京5月8日电 （记者齐志明）中国消费者协会8日发布的投诉情况分析显示：2023年第一季度，全国消协组织共受理消费者投诉304159件，同比增长6.59%，解决238499件，投诉解决率78.41%，为消费者挽回经济损失24639万元。

在具体商品投诉中，投诉量居前5位的分别为：食品、服装、汽车及零部件、通信类产品、鞋。与2022年一季度相比，日用杂品、化妆品、计算机类产品同比增长最高，其他类别增长相对平稳。

《 人民日报 》（ 2023年05月09日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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