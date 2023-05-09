甘肃一季度消费需求回暖
旅游收入恢复至2019年同期90%
2023年05月09日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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本报兰州5月8日电 （记者银燕）记者从日前召开的甘肃全省季度经济运行调度会上获悉：一季度，甘肃消费需求回暖，交通运输、住宿餐饮、商务服务、批发零售等行业均实现两位数增长。旅游市场全面恢复，接待游客、旅游综合收入分别增长82.6%和90.1%，接待人数与2019年同期持平，旅游收入恢复到2019年同期的90%。
二季度，甘肃将以打造区域特色消费中心城市、谋划展会节会等方式提振汽车、家电、家居、餐饮等大宗消费。
《 人民日报 》（ 2023年05月09日 07 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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