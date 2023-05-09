本报广州5月8日电 （记者陈伟光、罗艾桦）深圳市发改委与南方电网深圳供电局日前联合召开优化用电营商环境新闻发布会。发布会介绍了今年深圳推动用电营商环境改革的情况，涉及便利办电、政企联动、精准服务、降本增效、绿色转型、可靠供电等方面共20条重点措施，以数字化绿色化协同转型发展，服务新产业，进一步支撑城市竞争力提升、经营主体活力激活，同时实现电网高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年05月09日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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