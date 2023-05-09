本报长春5月8日电 （记者刘以晴）吉林省政府新闻办公室日前召开推进“数字吉林”建设新闻发布会。发布会提出，吉林省力争用3年时间，推动全省有意愿的规模以上工业企业完成一轮“智改数转”。

记者从发布会获悉：5月4日，吉林省印发《吉林省制造业智能化改造和数字化转型行动方案（2023—2025年）》。提出支持企业“智改数转”项目建设，对实施数字化改造且符合条件的企业项目，给予贴息支持；鼓励智能制造示范工厂建设，支持制造业企业开展内外部全业务流程数字化智能化转型，建设智能场景、智能车间和智能工厂；支持高水平工业互联网平台建设。对投入运营的国家工业互联网标识解析二级节点等建设单位给予一次性补助等5项扶持政策。吉林省财政将连续3年，每年统筹安排专项资金支持“智改数转”。

据了解，吉林省提出力争用3年时间，重点支持300个以上“智改数转”示范项目，建成1—2家灯塔工厂、100个智能制造示范工厂、300个省级智能制造数字化车间，推动全省有意愿的规模以上工业企业完成一轮“智改数转”。

《 人民日报 》（ 2023年05月09日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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