本报成都5月8日电 （记者李凯旋）5月8日，以2023中国（西部）国际口腔设备与材料展览会举办为契机，由资阳市人民政府主办的中国牙谷产业发展大会在成都中国西部国际博览城举行。

中国牙谷是四川省贯彻落实“健康中国”“制造强国”战略建设的重点示范项目。目前，203个“资阳造”口腔产品已从中国牙谷走向市场，四大类60余个口腔设备，五大类100余种口腔材料，门类齐全、体系完备，已逐步形成全国规模领先的口腔装备材料全产业链专业特色园区和口腔产业集聚地。

《 人民日报 》（ 2023年05月09日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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