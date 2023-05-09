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诠释航空人的热爱与担当（新语·让好声音成为最强音）

刘晓世
2023年05月09日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　近一个月来，从西安到北京再到沈阳，从中国飞行试验研究院、空军工程大学再到中国人民革命军事博物馆，我们与试飞员、航空领域专家、一线工作者以及年轻官兵们一同观看电影《长空之王》，一次次被他们的热爱与担当感染。

　　中国航空工业集团沈飞“罗阳青年突击队”成员田芳观影后说：“看到银幕上自己参与打造的战机飞向祖国的蓝天，自豪而激动”。

　　向更多人讲述中国航空自立自强的故事，让观众走近为我国航空装备进步默默奉献的群体，是我创作电影《长空之王》的初衷。《长空之王》的主角既是保证前线作战安全的试飞员群体，也包括为战机列装付出精力与智慧的设计师、工程师、医生、保伞员等，他们夜以继日奋战，许多人付出了毕生的努力。

　　要写好人物，必须了解人物。我们的创作从采访开始，从飞行学员、优秀试飞员到前线歼击机飞行员，从飞机制造厂、飞行设计研究院到试飞中心，我们采访了100多人，积攒下上百万字资料。我从北京电影学院毕业后就在中国航空工业集团工作，剧中有些人物的原型是我的朋友，我很熟悉他们的事迹。然而剧本创作用了足足3年半，从动笔到完成第一稿只用了14天，剩下的时间，是无数次修改调整。写不下去了，就再去采访，去接触工程师、地勤、机务、飞行员，了解清楚再接着写。创作过程漫长而艰辛，耐心和坚持是最大的考验。

　　采访中我感受到，试飞是勇敢的，也是浪漫的。只有敢于探索、享受飞行的人，才可以飞到边界、飞出极限包线。在试飞员身上，我看到忠于祖国、勇于探索的精神，在设计师、工程师身上，我看到坚韧不拔、孜孜不倦的精神，他们选择这项事业就选择了远离城市，在“聚光灯”外默默奉献，用梦想照亮征程。

　　要塑造人物，必须写活人物的精气神。影片既讲述了我国试飞员群体的薪火相传，又呈现出时代的跃迁。一代代试飞员从“勇气型”“技术型”，成长为有很好飞行天赋和扎实理论基础的“专家型”，使命感始终流淌在一代代中国军人的身上。《长空之王》中的大队长张挺，综合了多位试飞员的真实经历。他是军人，是战友，是英雄，也是一个普通人。勇敢不是不怕，而是用奔赴理想的勇气去战胜恐惧，促使平凡生命闪耀不凡光芒。

　　在空军和航空工业集团的大力支持下，影片将新型战机呈现在大银幕上。剧组开着直升机在海南、甘肃等地拍摄天空素材，到新疆采集十几公里的峡谷地貌、扫描成视效资产，还研发出机械装置，辅助演员演出飞机在大速度、大迎角、尾旋、颤振等各种状态下的反应。《长空之王》还用到了虚拟拍摄技术，把天空素材投射到巨大的LED屏幕上，让演员能够真实感受到8000米高空、1200公里每小时的飞行体验，云影在头盔、呼吸面罩上的反射也会更真实。

　　如果观众通过影片认识这群可爱的航空人，被他们的热爱与担当打动，那是因为电影所讲述的都来自真实生活。希望我们的电影能为更多人带来力量。

　　（作者为电影《长空之王》导演、编剧，本报记者任姗姗采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月09日 11 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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