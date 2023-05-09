本报记者 邱海峰

5月5日，第133届广交会线下展在广州落幕。本届广交会总展览面积达150万平方米，线下参展企业数量达3.5万家，累计进馆超290万人次，均创历史新高。图为采购商在第133届广交会孕婴童展区选购童车。

新华社记者 刘大伟摄

江西省宜春市抢抓国家一系列稳外贸政策红利，积极为外贸企业提供一站式出口服务。图为宜春市华讯电子制品有限公司工作人员在赶制出口的电子元器件产品。

周 亮摄（人民视觉）

来源：商务部新闻办公室

今年以来，中国外贸进出口开局平稳、逐月向好，一季度进出口总值同比增长4.8%。但受外需减弱、地缘政治等因素影响，中国外贸形势依然复杂严峻，面临不少困难和挑战，如何增订单、拓市场成为多方关注的热点问题。

为推动外贸稳规模优结构，在前期已出台多轮政策举措的基础上，国务院办公厅4月25日对外发布《关于推动外贸稳规模优结构的意见》（以下简称《意见》），推出新一轮措施。专家认为，此次提出的18条具体措施既涉及重点产品，也关乎市场拓展和贸易创新，具有很强的针对性和操作性，有助于稳住外贸规模，并在此基础上进一步优化外贸结构，推动实现全年进出口促稳提质目标任务。

推动国内线下展会全面恢复

恢复线下展是帮助企业稳订单的重要手段。此次外贸“18条”中，第一条就明确提出，优化重点展会供采对接，推动国内线下展会全面恢复。

“线下展给了我们和境外客商更多面对面交流的机会，帮助公司签下更多订单。”浙江宁波灏钻科技有限公司发展部经理陈德欢介绍，公司参加第133届广交会收获不小，除了展会期间实打实的外贸订单，还对接了很多意向客户预约实地看厂，5月份公司的宁波生产基地进入忙碌的外商接待月，期间将达成更多合作。

时隔3年，广交会首次全面恢复线下举办。作为中国外贸的“晴雨表”和“风向标”，广交会迎来史上规模最大的一届：展览总面积增至150万平方米，吸引220多个国家和地区的数十万采购商报名参会，线下参展企业达3.5万家……从4月15日到5月5日，这个“中国第一展”云集万商，累计客流量超290万人次，现场出口成交216.9亿美元，参展、采购满载而归。

广交会是一个缩影。商务部新闻发言人束珏婷介绍，今年以来，商务部及时调整涉外经济技术展览会管理要求，积极推动线下展会恢复，有关地方商务主管部门也因地制宜出台了展览业扶持政策。一季度，境内专业展馆举办的展览活动共计540场，同比增长3.3倍；展览总面积1031.1万平方米，同比增长2.3倍。其中，展览面积在1万平方米以上的展览活动286场，占比53%，同比增长5.7倍。

不只境内展会，《意见》还提出，各地方和贸促机构、商协会进一步加大对外贸企业参加各类境外展会的支持力度，加强组织协调和服务保障，持续培育境外自办展会、扩大办展规模。

“一季度，根据中国贸促会对44个大行业、646个小行业的10028家中国企业海外参展抽样调查显示，企业普遍反映海外参展有较大收获。”中国贸促会新闻发言人王琳洁说，今年中国贸促会、中国国际商会将举办28个出国展览项目，既面向美国、欧盟等成熟市场，也涵盖东盟、拉美和西非等新兴市场。同时，在完成2023年首批出国举办经济贸易展览会项目申请审批519项的基础上，正会同商务部审核第二批400多个项目，助力企业稳订单拓市场。

商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，除了在国内广泛恢复线下展，还将提高APEC商务旅行卡办理效率，推进国际客运航班稳妥有序恢复，“另外我们也请驻外使领馆加大对外贸企业的支持，还将发布有关国别贸易指南具体措施，增加企业的贸易机会。”

稳定和扩大重点产品贸易

聚焦稳规模，外贸“18条”突出创造贸易机会的同时，强调稳定和扩大重点产品贸易。

汽车出口是其中重要一环。数据显示，2022年，中国汽车出口311.1万辆，超越德国成为第二大汽车出口国。今年一季度中国汽车出口继续保持较快增长势头，出口达99.4万辆，同比增长70.6%。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树分析，新能源车是中国汽车出口的核心增长点。

今年3月，宇通客车与乌兹别克斯坦签下800辆新能源客车出口订单。这一订单创下中国对乌兹别克斯坦客车出口纪录，也是乌兹别克斯坦首次大批量引进新能源客车。“宇通近年在全球目标市场持续布局，已累计向英国、法国、墨西哥、卡塔尔等40多个国家和地区出口各类客车超8.6万辆。”宇通客车海外营销管理室主任黄云亮表示，今年宇通将继续加大在新能源目标市场布局。

为培育汽车出口优势，此次出台的《意见》提出，各地方、商协会组织汽车企业与航运企业进行直客对接，引导汽车企业与航运企业签订中长期协议。鼓励中资银行及其境外机构在依法合规、风险可控前提下，创新金融产品和服务，为汽车企业在海外提供金融支持。各地方进一步支持汽车企业建立和完善国际营销服务体系，提升在海外开展品牌宣传、展示销售、售后服务方面的能力。

有机构预计，受益于中国汽车制造比较优势以及海外替代需求增长、政策支持，中国汽车出口高景气度今年仍将延续，全年汽车出口量有望增至400万辆。

强化出口，也扩大进口。《意见》提出，扩大先进技术设备进口。加快修订鼓励进口技术和产品目录，进一步提高进口贴息政策精准性，引导企业扩大国内短缺的先进技术设备进口。

“扩大进口不仅为中国经济做贡献，也对世界经济、出口国经济发展有非常重要的贡献。根据世界贸易组织不完全统计，中国已经是50多个国家和地区的主要出口市场。”王受文说，中国连续14年成为世界第二大进口市场，去年进口总额达到2.7万亿美元，占世界进口近11%。下一步，中国会继续采取一系列措施扩大进口，支持先进技术重要装备和关键零部件进口。

优化外贸发展环境

外贸是国民经济的重要组成部分，规模要稳住，结构也需优化。《意见》提出，优化贸易方式，推动跨境电商健康持续创新发展。

在天津，凯杰国际贸易有限公司的一批家具产品日前通过跨境电商B2B模式顺利出口海外。公司营销总监徐明珠表示：“跨境电商这种新型贸易方式为我们开拓海外市场提供了有力支持，公司一季度通过跨境电商贸易方式出口额增长较多，达到750万元。”

作为中国较早设立的跨境电商综合试验区之一，天津口岸一季度跨境电商B2B出口额达到382.6亿元，同比增长8.4倍。天津海关相关负责人介绍，天津海关主动对接传统产业和电商平台，为企业提供提前申报、抵港直装、优先查验等一站式服务，落实海外仓“无纸化”备案，简化备案手续。目前，天津海关已为30家企业办理海外仓备案，持续助力海外仓企业“走出去”，推动本市跨境电商B2B出口高质量发展。

“当前，我国跨境电子商务发展态势好，帮助不少企业建立了自主品牌和销售渠道、降低了交易成本，不断提升综合竞争力。”王受文说，商务部准备扎实推进跨境电商综合试验区建设，开展品牌培训、规则和标准建设、海外仓高质量发展等工作。

紧扣优结构，《意见》还提出优化外贸发展环境，发挥好预警体系和法律服务机制作用，深入推进“单一窗口”建设，进一步便利出口退税办理，提升口岸通关效率，高质量实施已经生效的自由贸易协定，并编发重点行业应用指南。

海关总署综合业务司司长吴海平介绍，近年来，海关深入推进国际贸易“单一窗口”建设，为企业提供通关“一站式”服务。更大力度深化“放管服”改革，落实报关单位备案的“全程网办、全国通办”等便民利企措施。今年一季度，新增海关备案企业9万家，同比增长59.8%。同时，支持更多企业成为海关高级认证企业，稳妥推进“经认证的经营者”，也就是AEO国际互认，推动企业在境内外享受便利。

“我们将继续抓好政策措施的贯彻落实，在进一步提升贸易便利化水平、畅通进出口物流、优化口岸营商环境、降低企业成本、支持新业态发展等方面，不断充实、调整和完善相关措施，研究推出新的海关支持举措，继续开展‘海关关长送政策上门’服务，精准帮助企业降本增效，全力以赴推动外贸促稳提质。”吴海平说。

(责编：卫嘉、白宇)

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