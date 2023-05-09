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以工具供给等为抓手 期货市场赋能实体经济出实招

2023年05月09日08:41 | 来源：证券日报
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今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，中国期货市场站在新的起点，多措并举提升市场运行质效，形成为服务实体经济高质量发展推出更多硬招实招的良好局面。

今年以来，期货市场继续稳步发挥“避风港”功能，促进期现市场有效对接和循环畅通，在助力大宗商品保供稳价等方面发挥了积极作用，在加快产品体系建设、推进“保险+期货”业务、成交量和持仓量等方面实现稳步增长，为中国经济高质量发展贡献“期货力量”。

乙二醇和苯乙烯期权

将于5月15日上市

期货市场的根本宗旨是服务好实体经济。今年以来，我国期货市场以多项业务为抓手，一方面提升市场运行质效，另一方面不断挖掘实体经济需求，持续为高质量发展赋能。

经过持续努力，大商所酝酿的乙二醇和苯乙烯期权将于5月15日同步上市交易，这将为化工产业链打造更丰富多元和精细化的衍生避险工具体系。此外，大商所还精准聚焦上市公司、国有企业等重点服务对象，深入实地走访调研并开展“一对一”上门服务，将期货避险方案送到产业一线。

《证券日报》记者从大商所处获悉，一季度，大商所成交量、日均持仓量分别为4.1亿手、1123万手，持仓量同比增长8%；法人客户持仓占比74%，同比增长3个百分点，市场运行质量和结构得到进一步优化，大商所服务好实体经济的具体措施包括几方面：一是稳步加快产品体系建设；二是坚持“一品一策”方针，完善市场运行质效；三是深入产业、拓宽期现对接渠道；四是响应诉求降低市场参与成本。

大商所表示，“坚持以产业需求为导向，今年将加快推进新产品、新工具研发和上市准备，并组织开展了7次再生钢铁原料期货模拟交割，为稳妥上市相关品种工具、拓展服务实体经济领域打下基础。”同时，大商所还平稳推出铁矿石期货首单协议交收业务，满足企业对交割品的质量、交收时间与地点的个性化需求。

记者从郑商所获悉，今年一季度，该所持续创新业务模式，努力为实体经济高质量发展提供更多“期货方案”，一季度，郑商所累计成交量和成交额分别占全国市场的40.48%和21.11%。

郑商所表示，今年将积极推动油脂油料品种国际化，有效提升品种国际影响力。例如，1月份，菜籽油、菜籽粕、花生期货及期权作为境内特定品种正式引入境外交易者以来，市场运行平稳，境外客户参与积极；截至目前，已有超过12个国家和地区的客户参与交易。

与此同时，郑商所探索优化“保险+期货”金融支农服务新模式，促进农业经营主体稳收增收，持续投入资金，为白糖、苹果、红枣、花生、棉花等品种现货提供价格保障。

“为服务国家化肥商业储备政策，郑商所创新推出尿素‘商储无忧’试点，支持承储企业利用市场化手段化解储备化肥跌价风险，已累计为60万吨尿素提供风险管理，获得各方高度认可。”郑商所表示。

郑商所还及时完善纯碱业务规则，优化玻璃、铁合金、棉花等品种交割布局，探索引入银行承兑汇票作为玻璃等厂库仓单担保品，便利产业企业参与，增强期货服务实体经济能力。

此外，郑商所结合不同类型产业企业需求和特点，广泛开展系列培训活动，为包括央企在内的国有企业、上市公司、民营企业和中小企业提供精准化风险管理方案，并计划与47家产业龙头企业开展“产业基地”建设活动，充分发挥各产业龙头企业带动作用，更好地服务产业企业参与期货市场，利用期货工具进行风险管理。

加大工具供给力度

创新服务模式

中国经济正朝着高质量发展迈进，这就要求期货市场以更高标准做好转型服务。为此，市场各方还将加大工具供给力度、创新服务模式，更好地为实体经济高质量发展作出贡献。

大商所表示，接下来，将加强市场培育，优化资源分配，与做市商团队同向发力，进一步促进合约连续活跃，为期货市场服务实体经济提供有力支撑。例如，深化“一品一策”，根据各品种合约运行情况，差异化、精细化、动态化制定做市方案，完善各品种持仓结构；同时，进一步推广临近交割合约做市交易，提高近月合约价格连续性。

郑商所表示，下一步将加快创新型、开放型、绿色型品种布局，深化枢纽性品种培育，强化纺织、化工等板块建设，更好发挥中间产品集聚优势，推出更多服务实体经济硬招实招；贴近现货实际，持续提升规则制度与现货市场适配度，做精做细市场培育，着力提升产业客户参与数量与质量；加大境外客户市场培育力度，平稳有序推进境外客户参与，持续推进高水平对外开放等。

作为市场重要参与者的期货公司，如何在服务实体经济、乡村振兴等方面开展工作？中粮期货相关负责人告诉记者，公司紧跟中央一号文件精神，积极响应交易所“保险+期货”试点要求，同时，大力拓展乡村振兴地区项目，实施专业帮扶。一季度，公司在新疆、甘肃及上海等地落地了棉花、苹果、玉米和橡胶价格险项目，为当地企业、合作社和农户提供了有效的风险保障。

上述中粮期货相关负责人表示，在以服务实体经济为主线的基础上，中粮期货将“保险+期货”为抓手，探索发展“1+N”的服务思路。在乡村振兴工作方面，中粮期货先后深入河南省、湖南省、甘肃省等地进行一线调研，通过专业帮扶、结对帮扶、党建帮扶、消费帮扶、专业培训等多种方式达到多措并举的帮扶效果，实现年度乡村振兴的“开门红”。（记者 王 宁）

(责编：王仁宏、陈键)
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