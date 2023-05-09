近日，多地水泥产业协会纷纷表示，落实错峰生产，坚持水泥错峰生产常态化。例如，四川省水泥协会发布《四川省水泥行业常态化错峰生产管理办法》提出，全省89家全能线水泥企业109条水泥熟料生产线全部实行错峰生产。

记者日前以投资者身份致电冀东水泥，公司相关负责人表示，目前公司经营情况正常，正在按要求进行错峰生产。“今年部分地区，如内蒙古和山西的水泥错峰生产时间有所延长，大概几天时间，对公司的影响在正常范围内。”

东高科技首席主题研究员尹鹏飞在接受《证券日报》记者采访时表示，一季度以来，国内水泥市场终端需求温和复苏，未来需求能否持续释放还要看房地产市场的恢复情况，短期来看，国内水泥市场仍以弱势运行为主。

据悉，除四川省外，内蒙古、新疆、河北等地水泥协会也发布了错峰生产相关通知。例如，河北省建筑材料工业协会于4月下旬发布的《关于冀中南水泥熟料企业开展行业自律错峰生产的通知》显示，冀中南水泥熟料企业于2023年4月25日0点至5月4日24点，错峰停窑10天，各企业完成本次行业自律错峰生产后，按照河北省水泥熟料企业非采暖季错峰生产计划公开信息继续执行非采暖季错峰生产任务。

卓创资讯水泥分析师王琦在接受《证券日报》记者采访时表示，从4月下旬开始，部分省份开启水泥错峰生产，停窑天数在10天至20天左右，这有助于缓解水泥企业库存上升压力，减缓水泥价格下跌趋势。

生意社数据显示，水泥价格从2月中旬以379元/吨的价格开始企稳回升，涨至3月中旬423元/吨后横盘，并于4月中旬开始逐步回落，5月8日参考价报407元/吨。

尹鹏飞表示，从库存端来看，今年一季度随着需求持续恢复，以及企业严格执行错峰生产，水泥库存环比逐月下降，但是库存水平仍处于历史高位。

据中国水泥协会监测，一季度水泥库容比为67%，高于2022年同期4个百分点。4月中旬全国水泥库存达到近5年同期最高点，库容比接近70%。

年内水泥需求将于何时出现明显释放？王琦表示，预计要等到9月份至10月份。当前，房地产市场成交回暖力度总体比较温和，不过，从房地产市场成交回暖到新项目的施工高峰有一个时间周期，预计国庆节前后水泥市场需求将明显释放。

上述冀东水泥负责人表示，预计水泥需求释放会从第二季度末逐步发力，其中来自基建方面的需求很值得期待。

事实上，受需求释放不足、原料成本走高等因素影响，多数水泥企业今年一季度经营情况较差。东方财富Choice数据显示，A股市场水泥板块（按东财行业分类）17家上市公司中，仅有5家一季度实现归母净利润同比增长，占比不到三成。

对于业绩下滑的原因，天山股份表示，主要系期内水泥商混销价销量下跌，盈利减少；海螺水泥表示，报告期内归母净利润下滑，主要由于销售价格同比下降，导致利润同比减少。

水泥企业的盈利情况将在何时得到改善？天风证券认为，2023年春节至今，水泥供需两端均出现向好发展趋势（地产销售有所恢复，水泥价格开始上调），未来基本面改善存在超预期的可能，第二季度行业盈利有望出现向上拐点。

尹鹏飞对此表示赞同，“一季度水泥价格触底小幅反弹，但由于煤炭等燃料成本居高不下，企业生产线停产周期较长、成本分摊增加，而调价幅度并未完全覆盖成本涨幅，导致一季度水泥行业陷入亏损局面。如果二季度成本分摊减少以及燃料成本下降，那么水泥企业的盈利大概率会出现拐点。”（记者 李 正）

(责编：王仁宏、陈键)

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