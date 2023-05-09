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二季度19省市地方债计划发行规模超1.3万亿元 专家表示今年地方债早发快发特征明显

2023年05月09日08:43 | 来源：证券日报
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今年以来，地方债发行保持了较快的节奏，进入二季度后，不少省份也已披露了后续发行计划。据国泰君安证券研报梳理，截至5月5日，共有19个省市披露2023年第二季度地方债发行计划，合计13233亿元，其中新增一般债、专项债和再融资债分别为298亿元、5230亿元、7706亿元。

“从各地公布的二季度地方债发行计划来看，地方债发行节奏进一步加快，有望推动实物工作量和投资拉动力加速形成。”巨丰投顾高级投资顾问翁梓驰在接受《证券日报》记者采访时表示，今年上半年新增专项债发行可能持续保持在高位。在政策指引下，全年新增专项债发行节奏有望比2022年更为前置。

回顾今年前4个月，Wind数据显示，全国发行地方政府债（包含地方政府一般债、地方政府专项债）达到27825亿元，与去年同期相比（21088亿元），增长约32%。具体来看，在前4个月中，新增地方债共发行19519亿元，其中新增一般债为3303亿元，新增专项债约为16216亿元。从发行进度看，已发行的509只新增专项债规模占比全年限额（38000亿元）约42.7%。

中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示，预计地方债、专项债在5月份、6月份发行规模将继续增加，二季度达到发行高峰，在第三和第四季度新增发行量则会有所减少，发行总规模稳定小幅度增长并达到发行限额。

民生银行首席经济学家温彬也认为，今年地方债早发快发特征明显。今年以来，地方债发行进度较去年同期进一步提升，呈现出“快马加鞭”势头，各地加强对重大项目的超前谋划和靠前投资，为稳定宏观经济运行不断注入强劲动力。

此外，如何用好地方政府专项债资金也备受关注。在4月18日财政部召开的2023年一季度财政收支情况新闻发布会上，财政部预算司副司长李大伟表示，财政部正在持续强化专项债券管理，指导地方用好地方政府债券资金，发挥专项债券稳定经济大盘的积极作用。其中提到，要“将债务限额及时下达各地，并督促地方做好2023年新增债券发行使用工作，持续推进重点项目建设，推动尽快形成实物工作量”。

“近期，财政部将剩余的1.9万亿元地方债限额下达至各省市，这意味着今年4.52万亿元新增债券额度已经全部分配，5月份起剩余的2.57万亿元新增债券将等待发行，为重大项目建设输送资金。”温彬表示。

明明认为，地方政府债为基础设施建设和公共服务提供了重要的资金来源，地方政府债特别是专项债重点投向交通基础设施、市政和产业园区、保障性安居工程、卫生健康、教育养老、文化旅游、农林水利等领域重大项目，有力支持了重点项目和重大民生工程建设，带动和扩大了有效投资。

谈及各地应如何更好发挥地方债，翁梓驰认为，应将资金投向经济社会效益明显、投资拉动作用大的领域和项目，同时，也要提高资金使用效益，加大支出进度跟踪督促力度。

明明认为，各地财政部门也可以从两方面入手。一方面，确保及时有效地投向基础设施建设和公共服务领域，秉持“资金跟着项目走”的原则，将募集到的资金及时有效投向优质项目、重点项目上。另一方面，也可鼓励地方政府建立PPP模式和其他投融资合作模式，加强资金匹配，提高专项债的使用效益。（记者 韩 昱）

(责编：王仁宏、陈键)
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