日前，中国人民银行发布消息称，中国人民银行、香港证监会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），“互换通”的各项准备工作进展顺利，其中，“北向互换通”下的交易将于5月15日启动，允许香港及其他国家和地区的境外投资者通过两地基础设施互联互通参与内地银行间利率互换市场。

据悉，初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

接受《证券日报》记者采访的多家外资银行人士表示，目前正在为开通“互换通”积极做准备。“互换通”的推出，有利于推动人民币国际化和银行间利率衍生品市场进一步发展。

渣打银行（中国）有限公司副行长、金融市场部总经理杨京在接受《证券日报》记者采访时表示，“互换通”将显著提升境外投资者管理在岸人民币债券利率风险的能力，同时赋予投资者较高的交易灵活度，将进一步提升国际投资者持有人民币资产的意愿，进而推进人民币国际化。同时，外资的参与也将显著提高内地衍生品市场的流动性，完善市场的风险定价机制，进一步促进内地债券市场高质量发展。

近年来，中国债券市场的持续开放吸引了众多境外投资者，外资持有中国债券的规模不断扩大。随之而来的是境外投资者对有效对冲利率风险工具需求的与日俱增。

德意志银行全球新兴市场中国区交易总监、德银中国上海分行副行长徐肇廷对《证券日报》记者表示，“互换通”为海外客户投资中国银行间债券市场提供了套期保值的重要手段，降低了利率风险，是人民币全球化的重要拼图。

在汇丰银行（中国）有限公司副行长兼资本市场及证券服务部联席总监张劲秋看来，“互换通”的推出是债市基础设施建设从现券交易的全方位开放向衍生品领域延伸的重要举措。这一举措将有利于境外投资者更好地管理利率风险，平缓资金跨境流动。同时，该模式可以直接有效地降低交易对手的违约风险，保护市场参与者，还大大缩短了清算过程中的中间流程，提高了清算效率。

杨京表示，“渣打银行位于上海、香港、伦敦等地的多个团队正积极准备，将为国际投资者参与‘互换通’提供全面支持，持续助力中国金融市场高质量开放。”

“我们已经收到许多投资者的问询，他们非常希望第一时间参与‘互换通’的交易。”徐肇廷表示，国际投资者的参与积极性充分体现出他们对于内地、香港和全球金融市场基础设施的融通，特别是对更为复杂精密的衍生品交易市场互联互通的高度认可。

展望未来，张劲秋表示，随着“互换通”的发展，中国债券市场将进一步与国际市场接轨，吸引更多境外资金流入。这不仅令国际投资者可以通过投资中国债市优化资产配置，也有助于推动中国债市的投资者结构进一步多元化。

“除了‘债券通’与‘互换通’外，市场和客户还希望开放更多产品线，拓展境内回购、期货、期权等产品，进一步拓宽海外投资者进入中国市场的渠道。”徐肇廷称。（记者 杨 洁）

(责编：王仁宏、陈键)

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