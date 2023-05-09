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三大因素支撑沪指创年内新高 机构称当前市场机会仍大于风险

2023年05月09日08:44 | 来源：证券日报
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5月8日，A股三大指数震荡走强，上证指数创年内新高，盘中最高上探至3400.18点，收盘报3395点，涨幅达1.81%；深证成指涨0.4%，创业板指涨0.25%。沪深两市合计成交额11369亿元，连续第22个交易日突破万亿元。

行业方面，5月8日，20个申万一级行业指数实现上涨，其中，银行行业指数以4.17%的涨幅居首，煤炭、国防军工、石油石化等三大行业指数分别上涨3.6%、3.47%、3.12%。

对此，接受《证券日报》记者采访的中信证券首席经济学家明明表示，进入5月份，国内的经济、政策和外部环境相比4月份继续改善，投资者对经济的预期将在微观体验、宏观数据、A股业绩三个层面展现，投资者心态也将逐步从短暂失衡趋向平稳，市场依然处于全年第二个关键做多窗口。

谈及近日市场的走势，机构普遍表示，三大因素提升信心，助力A股市场走强。

首先，我国经济正逐步复苏。国家统计局数据显示，今年一季度我国国内生产总值（GDP）284997亿元，按不变价格计算，同比增长4.5%，比上年四季度环比增长2.2%。

中信建投证券表示，在一系列推动经济复苏的政策利好下，2023年一季度经济活力已出现明显改善，GDP同比增长4.5%，较2022年低点显著提高。展望后续，2023年GDP增速目标为5%左右，预计未来季度经济复苏步伐逐步加快，实体经济复苏与居民收入水平回暖共振，有效信贷需求将进一步恢复和扩大，推动银行信贷投放延续高增态势。

其次，消费需求持续复苏。国家统计局数据显示，一季度消费增长明显回升，社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额99664亿元，同比增长5.7%；乡村消费品零售额15258亿元，同比增长6.2%。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对记者表示，消费已经成为推动经济回升的重要推动力，根据国家统计局的数据，一季度消费对GDP的贡献率已经达到了60%以上，超过投资和出口贡献的总和，贡献率已经回到疫情前的水平。从4月中旬公布的一季度经济数据来看，一月份、二月份经济增速还比较低，但是到3月份出现了明显的回升，消费增速提升10%以上，出口贸易的增速也回到两位数，这说明在政策支持以及投资者信心逐步恢复的背景下，我国经济增速今年可能会呈现出逐季抬升的态势，这也为资本市场走出结构性牛市的行情打下坚实基础。

第三，估值安全边际较高。截至5月8日收盘，A股整体动态市盈率为17.79倍，上证50指数、沪深300指数最新动态市盈率分别为10.18倍和11.83倍，均低于同期道琼斯工业指数（24.81倍）、标普500指数（23.77倍）等境外主要指数估值水平。

中金公司表示，继续维持对A股市场偏积极的看法，当前A股市场整体估值水平不高且仍处于历史低位，市场机会仍大于风险。随着复苏逐步深化且上市公司业绩进入改善周期，基本面改善可能逐渐成为市场交易的核心逻辑，市场风格有望更为均衡，关注基本面具备复苏逻辑的领域，如前期调整相对充分的泛消费领域。低估值国企及一带一路等主题仍值得继续关注。（记者 任世碧）

(责编：王仁宏、陈键)
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