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全力夺取夏粮和全年粮食丰收

2023年05月09日08:49 | 来源：光明日报
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　　 近期南方出现多轮强降雨天气，部分地区发生洪涝灾情，据中国气象局预测，今年汛期我国气候状况总体为一般到偏差，旱涝并重，区域性、阶段性旱涝灾害明显，极端天气气候事件偏多，降水呈南北两条多雨带，北方降水偏多、可能出现较重汛情，长江中游降水明显偏少、可能发生高温干旱，台风主要影响华南和华东沿海，北上的可能性大。为科学有效应对不利气象条件，近日，农业农村部下发通知，要求各地提早做好农业防汛抗旱工作，努力减轻灾害影响和损失，全力夺取夏粮和全年粮食丰收。

　　 通知要求，高度重视细化落实责任。要牢固树立抗灾夺丰收思想，增强风险意识，坚持底线思维，把农业防灾减灾作为落实粮食安全党政同责、抓好粮食生产的重要任务，加强组织领导，强化技术指导，细化灾前防御、应急救灾、灾后恢复等环节责任，做到灾害来了事情有人管，技术有准备、物资有储备，最大程度减轻灾害损失。

　　 扎实做好汛前各项准备。强化与气象、水利、应急等部门的沟通会商，进一步完善会商研判、监测预警、协同处置等工作机制。加强对本地区灾害的预测预判，制定完善针对性、技术性、操作性更强的预案。扎实开展汛前检查，全面排查整改渔业、农垦、农机等重点领域风险隐患，确保安全度汛。抓紧调度救灾种子、抗旱排涝机具等物资储备情况，及早检修设施机具，备足应急救灾物资。依托农机、植保等社会化服务组织，组建常态化应急服务队，经常性开展应急培训演练，确保关键时候能拉得出、用得上、顶得住。

　　 分区分类推进科学防灾减灾。北方地区要防汛抗旱两手抓。要及早搞好沟渠清淤疏通，提前备好排涝机具，调剂调运柴油、水泵等救灾物资，及时抢排积水。同时提早做好局部抗旱准备，特别是传统易旱区要多打抗旱机井，检修灌溉设施，多备引水调水提水拉水送水设备，做足农艺抗灾准备，一旦旱象露头，及早浇水保墒、喷施抗旱保水剂。长江中下游地区要防汛防高温干旱。要会同水利部门，搞好水情监测，加固堤坝设施，及时疏通沟渠，抢排田间积水，确保安全度汛。充分发挥现有水利工程调蓄能力和供水潜力，及时修缮建设集雨窖、山塘水坝等设施，蓄积雨水，拦截地表水；及早做好抗旱机井检修、农灌渠道清淤等工作，改善引水条件，保障抗旱应急用水。高温干旱来临时，要采取浅水勤灌、日灌夜排等措施，以水调温减轻损失。华南和华东地区要重点防台风。密切关注台风生成和移动路径，尤其紧盯北上台风，坚持保人员安全和保农业生产并重，及时发布预警信息，动员相关海域做到渔船进港、渔民上岸，提前修整加固种养设施，尽量减轻灾害损失。灾后及时抢排积水，促进倒伏作物恢复生长。西南地区做好抗旱，防止旱涝急转。目前西南局地旱情持续，要算好水账、以水布局，做到“有水种稻、无水改旱”，确保种足种满。大力推广水稻旱育秧和地膜覆盖等旱作节水技术，确保种在适播期。有水源的地区及时浇灌保苗，因旱绝收地块，及时犁翻整地，因地制宜搞好改种补种。同时，做好“旱涝急转”的防范准备。

　　 搞好抗灾救灾指导服务。加密雨情、墒情、灾情调度，及早发现苗头性、趋势性问题，会同气象部门联合发布预警信息，提早做好应对准备。汛期坚持24小时值班制度，第一时间调度掌握灾情，科学评估灾害损失。建立包保联系工作机制，组织农技人员和科技小分队深入生产一线，包片蹲点、进村入户分类指导，开展各种形式在线培训，落实防灾减灾关键措施。充分发挥社会化服务组织和新型农业经营主体作用，示范带动小农户科学抗灾。搞好种子、肥料、农药、柴油等农业生产救灾物资调剂调运，确保抗灾救灾需要。（记者陈晨）

(责编：王仁宏、陈键)
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