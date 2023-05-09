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中央财政支持地方公共文化服务体系建设 补助资金合计下达约149.63亿元

2023年05月09日09:42 | 来源：人民网
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人民网北京5月9日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，为支持完善公共文化服务体系，提升公共文化服务水平，日前，财政部发布《关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（以下简称“通知”）。数据显示，财政部此次下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金约10.22亿元，加上提前下达资金约139.41亿元，合计下达资金约149.63亿元。

通知明确，民族地区有线高清交互数字机顶盒按每户一次性补助100元核定；全民健身场地器材补短板工程按每个街道（乡镇）20万元核定，相关部门在安排项目预算时，要避免与其他中央财政资金安排的项目交叉重复。

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算表。（图片来源：财政部官网）

通知指出，各级财政部门要按照《财政部关于印发<中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法>的通知》（财教〔2022〕270号）要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，并在收到本通知之日起30日内将2023年转移支付下达至行政区域内县级以上各级财政部门。要进一步健全全过程预算绩效管理机制，主管部门和资金使用单位要随同预算资金申报同步填报绩效目标，同级财政部门要加强绩效目标审核，并将绩效目标随同预算同步批复下达，作为绩效监控和评价的重要依据，切实提高财政资金使用效益，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。如因预算核定数与申报数存在差异需对绩效目标进行调整，省级主管部门应于资金下达30日内，按程序将经同级财政部门确认的区域绩效目标报送财政部和中央主管部门，同时抄送财政部当地监管局。

“公共文化服务是国家文化建设的重要组成部分，也是促进人民群众精神文化生活的重要渠道。通过下达这些资金，可以更好地支持和推动各地公共文化服务体系的建设，提高公共文化服务的质量和效益，让更多的人能够享受到优质的文化服务。”业内专家接受人民网记者采访时表示，随着补助资金的下达，对推进公共文化服务体系建设、促进文化产业发展、推进文化事业全面发展等方面的工作具有积极意义。

(责编：王连香、吕骞)
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