原标题：铸就航天品质，共创光明未来，光明乳业与中国探月工程战略合作十周年暨质量保障对标升级发布会成功举办

5月7日，以“铸就航天品质，共创光明未来”为主题的光明乳业与中国探月工程战略合作十周年暨质量保障对标升级发布会在北京人民日报社成功举办，这既是中国探月工程对光明乳业十年来助力航天事业发展的积极肯定，也是光明乳业厚植创新驱动根基，不断焕发新活力的使命担当。

中国科学院院士于登云，中国工程院院士陈卫，国家食品安全风险评估中心主任李宁，国家食品安全风险评估中心技术总师吴永宁，上海海洋大学研究生院执行院长王锡昌，中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清，中国乳制品工业协会秘书长刘美菊，国家航天局探月与航天工程中心副主任葛平，嫦娥八号任务总设计师裴照宇，嫦娥奔月航天科技（北京）有限责任公司总经理许兴利，人民网党委委员、董事、副总编辑孙海峰，人民网战略委员会委员、人民健康董事长万世成，光明乳业党委书记、董事长黄黎明，光明乳业党委副书记贲敏等领导及行业专家、媒体嘉宾、经销商代表出席活动。

十年探月之路，月前行越光明

十年探月合作之旅，成就光明航天品质。十年间，从地球到太空，光明乳业探索科技的脚步从未停歇,成为了国内乳制品行业首家也是唯一一家搭乘航天器将菌株送去外太空，实现地月往返的百年企业。

发布会现场，黄黎明代表光明乳业致辞，他表示在逐梦太空的征途上绽放光明，是光明乳业秉持着乳业报国初心，陪伴一代代消费者健康成长，助力中国式现代化进程的题中应有之义。今后，光明乳业将以胸怀“国之大者”的使命感对标“最高”标准，以航天品质增益光明品质，向着“做中国最好的乳制品企业”的目标不断努力，以更优异的成绩向全国消费者以及整个行业交出一份高质量发展的答卷。

质量保障对标升级，开启光明新篇章

在众多嘉宾及行业专家的见证下，中国探月工程向光明乳业授予“中国探月工程突出社会贡献单位”荣誉奖牌，以表彰光明乳业在深空探月，开创乳业先河上的卓越贡献。贲敏代表光明乳业接受奖牌，并与探月代表进行签约。

十年探月之路，十年合作成果，光明乳业不断助力航天事业发展。作为中国航天事业发展的见证者，光明乳业以光明品质比肩航天品质，铸就光明品牌核心科技。为了见证更多中国航天事业的重要里程碑，对标更高品质的航天标准，光明乳业从国内首家“中国探月工程质量保障对标合作企业”正式升级成为国内首家“深空探测工程质量保障对标合作企业”，这也寓意着双方合作升级启程,共同开启航天技术赋能乳业提质增效的新篇章。

对标航天品质，共话科技强乳

活动现场特别设置“大咖说”环节，隆重邀请了四位在各自领域成就斐然的行业大咖，共同探讨乳业与航天领域的多样性和共通性，并向光明乳业与中国探月工程的未来合作送上寄语。

于登云院士希望并祝愿,在中国探月工程四期工程的建设中，光明乳业和中国探月工程能不断交流互鉴,为中国式现代化和社会主义强国建设做出更大的贡献。

光明乳业与中国探月工程十年合作，优选了很多菌种，对乳制品核心菌种性能的优化起到了提升作用，陈卫院士希望光明乳业今后能继续发扬探月航天精神，做高科技光明、品质光明。

光明乳业与中国探月工程在十年质量对标过程中，双方始终牢记质量是生命、质量是效益、质量是成败，裴照宇总设计师希望双方未来有更好的合作，并送上“嫦娥玉兔，喜迎光明”的美好祝愿。

吴永宁总师表示，光明乳业作为积极参与食品安全白皮书的企业，将科技引领和质量引领发挥得淋漓尽致。菌种作为食品工艺中的“芯片”，他希望光明乳业未来参与更多太空育种工作，进一步提高菌种质量水平。

创新成果转化，点亮健康生活

作为百年乳企，光明乳业坚持质量与科技叠加创新发力，在发布会现场发布了《2022版光明乳业质量白皮书》。自2015年发布业内首份质量安全白皮书起，光明乳业已连续多年发布，彰显了光明乳业在向着航天标准不断靠近的过程中，坚持“百年匠心、品质之心、精益之心”，始终致力于研发更适合中国人喝的乳品，以科研创新和质量管理“双保险”，护航保障每一滴光明奶的新鲜品质。

以航天品质逐梦星辰大海，把更多的神奇太空菌种变成看得见的美味和健康，送入千家万户，让新鲜和健康触手可及。光明乳业用航天“黑科技”赋能品牌产品力、创新力、科技力，重磅发布了多款创新产品，为消费者送上满满惊喜。

发布会现场还精心设计现场连线环节，让现场来宾沉浸式体验了“光明探月创新实践空间”的科技力和创造力，这座神秘趣味的“探月城堡”，带领大家感受了“乳业+航天”的无穷魅力。

与此同时，现场还发布了主题为《3653个“明”与“月”》的合作十周年主题片，致敬光明乳业与中国探月工程携手并肩同行的日日夜夜。正如探月工程的高品质要求一样，光明乳业追求全产业链的严格要求和严苛管控，坚守品质，追求卓越，让光明品质成为一份承诺、一份信赖。

十载风雨同舟路，今朝再谱新篇章。新时代、新发展、新征程，光明乳业以航天科技赋能乳业研发、品质增益。未来，光明乳业将加强与中国探月工程的合作，向着“做中国最好的乳制品企业”的目标努力奋进，站在升级合作新起点上，继续书写“百年光明，品质如一”的新篇章。

(责编：曹淼、李源)

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