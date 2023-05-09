人民网记者 王连香

东方枢纽上海东站地下基础施工有序推进，滇藏铁路丽香段全线重难点控制性工程——哈巴雪山隧道即将贯通，昌景黄高铁全线铺轨贯通，潍烟高铁箱梁架设全部完成，福厦高铁厦门进岛联络线项目开始联调联试……近期，一个个铁路重点工程项目捷报频传。

福厦高铁集美特大桥。中国铁路南昌局集团有限公司供图

铁路是国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，被誉为拉动经济增长的“火车头”。一季度，全国铁路完成基建投资756亿元，同比增长6.7%，带动钢铁、水泥、工程机械等多个产业复苏发展，发挥了铁路对恢复和扩大内需的拉动、支撑作用，为推动国民经济运行整体好转、助力全面建设社会主义现代化国家开好局起好步贡献了铁路力量。

成兰铁路。中国铁路成都局集团有限公司供图

铁路部门紧密对接国家战略，以联网、补网、强链为重点，突出补短板、强弱项、重配套，加快构建现代化铁路基础设施体系，加大出疆入藏、沿江沿海沿边、西部陆海新通道等国家战略通道项目实施力度，着力解决铁路发展不平衡不充分问题特别是西部铁路“留白”偏多问题，不断增强铁路网的通达性和覆盖面。

昌景黄铺轨贯通。中国铁路南昌局集团有限公司供图

2023年，全国铁路预计投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里。铁路部门科学有序、安全优质推进铁路建设，加快实施国家“十四五”规划《纲要》确定的102项重大工程中的铁路项目，尽可能多地完成投资任务和实物工作量。

目前，贵南高铁、福厦高铁、昌景黄高铁、济郑高铁山东段、成兰铁路等预计年内通车项目进展顺利，川藏铁路、渝昆高铁、西康高铁、津潍高铁等在建项目加快推进，为畅通产业链供应链注入了新动能。

(责编：王连香、吕骞)

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