人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家林草局：到2025年将新建90个国家陆地生态系统定位观测研究站

2023年05月09日10:41 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月9日电 （欧阳易佳）日前，国家林业和草原局印发《国家陆地生态系统定位观测研究站发展方案（2023—2025年）》（以下简称《方案》）。《方案》提出，国家林草局将加快生态站建设，完善站点布局，提升研究水平，强化数据应用，优化管理服务，增强支撑能力，努力建成布局合理、功能完备、管理规范、运行高效、具有国际影响力的国家陆地生态系统观测研究站网。到2025年，新建生态站90个，总数达到310个，基本完成站点布局。

《方案》明确，生态站建设将按照森林、草原、湿地、荒漠、城市、农田防护林、竹林和国家公园八大类进行科学布局。新建生态站要重点加强观测仪器设备等基础条件建设，提升实时传输等信息化水平，提升联网观测能力。重点支持建成10年以上生态站的老旧仪器设施改造升级，提升高精度数据自动采集、数据传输能力。

《方案》提出，将重组生态站管理委员会，设立森林、草原、湿地、荒漠、城市、农田防护林、竹林和国家公园专家组，建立协作与沟通机制，推进生态站网体系建设。加快标准化建设，完善草原、国家公园、农田防护林等相关标准，强化数据规范化采集、整理、汇交和保存。建立以财政投入为主，地方配套、社会投入等多渠道筹资的办法，保障生态站建设。围绕国家、区域重大生态问题，进行联网长期定位观测与集成研究，提高数据产品服务能力，定期发布陆地生态系统观测数据及评估报告，服务林草事业高质量发展。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家林草局：到2025年将新建90个国家陆地生态系统定位观测研究站
　　人民网北京5月9日电 （欧阳易佳）日前，国家林业和草原局印发《国家陆地生态系统定位观测研究站发展方案（2023—2025年）》（以下简称《方案》）。《方案》提出，国家林草局将加快生态站建设，完善站点布局，提升研究水平，强化数据应用，优化管理服务，增强支撑能力，努力建成布局合理、功能完备、管理规范、运行高效、具有国际影响力的国家陆地生态系统观测研究站网。…
筑牢夏粮丰收"稳定器" 今年春耕期间化肥市场总体平稳
　　人民网北京5月9日电 （记者李栋）记者从全国供销合作总社获悉，今年春耕期间，我国化肥市场供应总体充足，价格总体平稳。 中国农资流通协会发布的数据显示，5月8日，中国化肥批发价格综合指数为3039.55点，比2月初下跌6.67%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部