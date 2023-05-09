人民网北京5月9日电 （欧阳易佳）日前，国家林业和草原局印发《国家陆地生态系统定位观测研究站发展方案（2023—2025年）》（以下简称《方案》）。《方案》提出，国家林草局将加快生态站建设，完善站点布局，提升研究水平，强化数据应用，优化管理服务，增强支撑能力，努力建成布局合理、功能完备、管理规范、运行高效、具有国际影响力的国家陆地生态系统观测研究站网。到2025年，新建生态站90个，总数达到310个，基本完成站点布局。

《方案》明确，生态站建设将按照森林、草原、湿地、荒漠、城市、农田防护林、竹林和国家公园八大类进行科学布局。新建生态站要重点加强观测仪器设备等基础条件建设，提升实时传输等信息化水平，提升联网观测能力。重点支持建成10年以上生态站的老旧仪器设施改造升级，提升高精度数据自动采集、数据传输能力。

《方案》提出，将重组生态站管理委员会，设立森林、草原、湿地、荒漠、城市、农田防护林、竹林和国家公园专家组，建立协作与沟通机制，推进生态站网体系建设。加快标准化建设，完善草原、国家公园、农田防护林等相关标准，强化数据规范化采集、整理、汇交和保存。建立以财政投入为主，地方配套、社会投入等多渠道筹资的办法，保障生态站建设。围绕国家、区域重大生态问题，进行联网长期定位观测与集成研究，提高数据产品服务能力，定期发布陆地生态系统观测数据及评估报告，服务林草事业高质量发展。

(责编：王连香、吕骞)

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