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平煤神马集团携手格力破解我国深部矿井热害治理难题

2023年05月09日11:10 | 来源：人民网
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据平煤神马集团官方消息，5月7日，该集团与格力电器公司合作完成的“深井采掘作业空间模块化高效局部制冷降温系统研发及应用”科技成果行业鉴定会在北京召开。据了解，此次鉴定会由中国煤炭工业协会组织。

平煤神马集团总经理杜波在致辞中提出，中国平煤神马集团主力矿井已全部进入深部开采，瓦斯、地热、矿压、水害等各类灾害并存，尤其是热害问题严重制约矿井安全高效发展。为此，集团与格力电器公司强强联合，通过3年的探索与研究，成功研发出深井采掘作业空间模块化高效局部制冷降温系统。

杜波介绍，目前15套装置已在集团10对矿井安装运行，工作面温度普遍下降10摄氏度以上、湿度减少30%以上，极大改善了职工作业环境，有力促进了矿井生产效率的提升，为煤炭行业深部热害治理提供了平煤神马方案。“我们将以此次鉴定会的召开为契机，认真听取各位专家宝贵意见，不断提高科技创新能力和热害治理效果，为煤炭行业深部灾害治理和能源清洁高效利用贡献智慧和力量。”

会上，平煤神马集团和格力电器公司有关部门负责人对“深井采掘作业空间模块化高效局部制冷降温系统研发及应用”科技成果进行了介绍。鉴定委员会专家听取汇报并审阅鉴定资料，经过质询和讨论，形成鉴定意见，认为该科技成果达到了国际领先水平，建议进一步加大推广应用。

格力电器公司有关部门负责人在答谢词中提出，格力电器公司自一直致力于核心技术的自主研发，为发展提供了有力支撑。下一步，格力电器公司将与煤炭企业密切合作，充分发挥技术优势，更好地服务煤炭行业安全绿色高质量发展。

平煤神马集团总工程师李延河表示，该科技成果通过鉴定，对于破解深部矿井热害治理难题、促进煤炭行业高质量发展具有里程碑意义。“下一步，我们将持续优化矿用制冷设备技术工艺，加快推动新型高效制冷设备在煤炭行业的探索应用，以实际行动践行‘高品质共享’理念，努力为煤矿职工创造更加舒适、更加体面、更加安全的工作环境。”

(责编：董童、李源)
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