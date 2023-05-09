天舟六号任务完成发射前全区合练 各系统做好发射前准备工作
2023年05月09日13:19 | 来源：新华网
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新华社海南文昌5月9日电（李国利、黄国畅）天舟六号货运飞船任务9日上午组织了发射前系统间全区合练。目前，各系统已经做好发射前准备工作。
天舟六号任务是中国空间站应用与发展阶段首次飞行任务。针对“升级版”货运飞船技术状态变化大、火箭测试周期由27天缩短至25天等实际情况，科技人员承压奋战、连续奋战、坚守奋战，已经组织完成了天舟六号货运飞船技术区测试、加注，长征七号运载火箭垂直总装测试、船箭联合测试、组合体垂直转运等工作。合练中，参试各系统严密组织、密切配合，确保各项程序有条不紊进行。
“这次合练是发射前参试系统最多、最全的一次综合模拟演练，也是发射前的最后一次合练。”西昌卫星发射中心总工程师钟文安介绍。
针对任务期间阵雨较为频繁的气候特点，发射场气象系统加强了气象监测和气象会商密度，确保为发射日提供精准的气象预报。
“目前火箭、飞船及发射场各系统状态良好，我们有信心、有决心完成发射任务，确保天舟六号‘快递’使命必达。”钟文安说。
(责编：王静、牛镛)
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