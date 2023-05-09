原标题：上海“五五购物节”火热进行中 交通银行这些福利不容错过！

连续三年成功举办的“五五购物节”，已成为上海加快建设国际消费中心城市、打响“上海购物”品牌的标志性活动。在今年举办的第四届“五五购物节”中，交通银行充分发挥上海主场优势，围绕各类消费场景和消费需求，重磅推出餐饮、出游、购物等生活领域一系列优惠，助力激发上海消费市场新动能。

系列优惠活动，添彩消费盛会

交行以“约惠55，交行有福利”为主题，从市民小额高频生活消费场景出发，贴合本届购物节活动框架，构建起“线上+线下”消费生态圈。同时，结合“交行福利季”活动品牌，推出餐饮美食、出行游玩等多项优惠。此外，还发挥交行信用卡特色，联合数字人民币钱包以及中国银联，推出多项消费有礼、补贴、随机减活动，共同为消费者带来一场购物盛会。

餐饮美食方面，精选优质机构和连锁品牌，推出满20减10等消费立减活动；网购方面，携手网易严选推出满39减5优惠活动，联手本来生活网推出80元购物券包福利；出行玩乐方面，联合数字人民币钱包，推出坐地铁随机减、游金山随机减活动，联合上海交通卡推出充值立减活动；同时，消费者通过交通银行App还能参加“月月有礼”领取最高88元支付券。

交行信用卡推出消费达人有礼、消费购券有礼、消费乐享有礼、汽车分期有礼4大活动。活动期间，上海地区累计消费前2000名的“消费达人”，可根据排名获得相应刷卡金奖励；客户不仅能参与每日抢购指定商户最低7折购物券，每周五抢购最低5.5折最红券，还可参与幸运大转盘活动，享受指定场景通用红包。除此之外，交行信用卡还面向上海地区购车分期用户，带来最高508元贴金券或刷卡金优惠，更好满足购车者金融需求。

一系列福利活动做到了“拿出真金白银促消费”，为发力“新客群、新供给、新场景”增添了动力。

立足普惠金融，助力美好生活

近年来，交行始终坚持金融普惠理念，加大金融科技投入，加快数字化新交行建设。作为服务客户的重要平台，交通银行App承载着广大客户对美好生活的向往。2021年以来，交通银行App持续开展“交行福利季”活动，为客户带来实惠的同时，也为千万商户增添活力。

交通银行App把功能体验嵌入生活消费全场景。客户登录App体验签到、转账、还款、浏览投教知识等轻便任务即可参与福利季“月月有礼”抽奖活动，奖励包含各类支付券、生活缴费补贴券、加油券、话费券等，让客户切实感受到月月有好礼、人人有奖励。

此外，交通银行App还针对不同商户的消费场景，特别推出“扫码付周周惠”线下实体消费活动，与20余个品牌商户达成合作，整合全国超5万家门店优惠，助力激发消费活力。

交行相关负责人表示，在科技赋能和消费升级驱动下，近年来我国消费市场逐步向精细化、个性化发展。在此背景下，交行始终秉持金融为民、科技向善的理念，立足服务促消费扩内需，多元化拓展消费服务场景，着力为广大客户提供嵌入式、定制化、触手可及的银行服务；积极投身上海经济建设与社会发展，推动上海加快打造具有全球影响力的国际消费城市。

(责编：曹淼、李源)

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