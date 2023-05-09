原标题：京投发展以慢闪思维推进TOD全域创新，实现高质量发展

“TOD作为一个万亿蓝海的产业，或者说作为一种重要的物业形态，跟城市轨道交通结合如此紧密，又是天然的流量入口，我们认为它的基础价值长期来看是毋庸置疑的。”近日，京投发展总裁高一轩回应媒体称，TOD目前遇到的问题，不管是政策协同上的困难，还有市场主体的困难，都是短期的，这其实是倒逼我们换一种思路寻找新的打开方式的机会。

据了解，以地铁停车场上盖综合开发为核心业务的京投发展，在打造了多个TOD标杆项目如北京琨御府、公园悦府、岚山等之后，开始寻求向用户企业的转型，并先后在无锡愉樾天成、北京北熙区落地实践，打开了TOD迭代升级的新路径。

探寻TOD未来发展之路

高一轩认为，当快钱时代一去不复返，必须要在“慢下来”的过程中找到新的方式，把红海变成蓝海，让发展变得长远。

在北京西边的檀谷，京投发展尝试曲线破局，找到了TOD未来发展的重要道路。

如何利用TOD快通达、大空间、强系统优势，让人们更好地感受到慢生活、多场景、高智慧？考虑到TOD项目开发本身较强的场地限制和时序限制，京投发展选择在檀谷这样一个非TOD项目，打造慢闪公园新物种，开启关于生活方式营造的创新实践。

按照京投发展的逻辑，用慢闪公园为载体，为以后TOD项目开发进行资源整合和场景孵化——即慢闪更像一个萃取器，可以用相对低的成本进行试错，更好地实现生态场景、人文场景和业态场景，用慢下来的方式持续孵化品牌，最终强力赋能到整个TOD项目的开发。

历经两年建设和运营，慢闪公园已成为北京颇具人气的网红打卡目的地。实际上，慢闪公园试点成功，为京投发展提供了一种思维：在一个快钱时代，“慢下来，让生活变得更美”，成为有效赋能TOD未来发展的重要选择。

慢闪思维赋能TOD全域创新

在高一轩看来，TOD全域创新的核心是从技本位向人本位的进化，是从产业蓝海向人文蓝海的跨越。慢闪思维是从用户的需求出发，以人为核心，以增强人的幸福感为目的，去实现人的基本需求之上的更高层次的满足，这符合马斯洛需求理论，也符合时代发展趋势。

慢闪思维强调对TOD模式功能价值之上的更高价值的挖掘，它如何应用于TOD全域创新，反向赋能TOD项目开发？主要体现在用户主义、城市审美、空间场景、社群共创、智慧社区五大方面。

以北熙区为例，京投发展摒弃传统做TOD大盘的思路，全面引入了慢闪思维作为指引，如采用精研方式了解用户需求，构建用户体验地图，最终形成产品服务设计；以生境为美原则，而不是传统的以达成指标为原则打造垂直绿化和立体景观，构建星河之境的生态美学；在空间场景上用“绿谷”串联TOD，打造慢闪公园的升级版、放大版和TOD版。

北熙区城市生活实验室则打破传统售楼处思维，以社群共创营地、预告北熙区生活方式的展场形式呈现，吸引了大量的明星品牌和跨界菁英，并与未来的业主用户一起进行文化共创。

“作为北京创新文化的高地，慢闪公园实现了自主运营，有序孵化；作为备受瞩目的升级版本北熙区的打造，得到慢闪思维的加持，正在加速建设，以此为样板，实现TOD全域的创新，我们还是有信心的。”高一轩如是说。

(责编：曹淼、李源)

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