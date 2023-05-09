人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

京投发展：以慢闪思维推进TOD全域创新 实现高质量发展

2023年05月09日16:20 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：京投发展以慢闪思维推进TOD全域创新，实现高质量发展

“TOD作为一个万亿蓝海的产业，或者说作为一种重要的物业形态，跟城市轨道交通结合如此紧密，又是天然的流量入口，我们认为它的基础价值长期来看是毋庸置疑的。”近日，京投发展总裁高一轩回应媒体称，TOD目前遇到的问题，不管是政策协同上的困难，还有市场主体的困难，都是短期的，这其实是倒逼我们换一种思路寻找新的打开方式的机会。

据了解，以地铁停车场上盖综合开发为核心业务的京投发展，在打造了多个TOD标杆项目如北京琨御府、公园悦府、岚山等之后，开始寻求向用户企业的转型，并先后在无锡愉樾天成、北京北熙区落地实践，打开了TOD迭代升级的新路径。

探寻TOD未来发展之路

高一轩认为，当快钱时代一去不复返，必须要在“慢下来”的过程中找到新的方式，把红海变成蓝海，让发展变得长远。

在北京西边的檀谷，京投发展尝试曲线破局，找到了TOD未来发展的重要道路。

如何利用TOD快通达、大空间、强系统优势，让人们更好地感受到慢生活、多场景、高智慧？考虑到TOD项目开发本身较强的场地限制和时序限制，京投发展选择在檀谷这样一个非TOD项目，打造慢闪公园新物种，开启关于生活方式营造的创新实践。

按照京投发展的逻辑，用慢闪公园为载体，为以后TOD项目开发进行资源整合和场景孵化——即慢闪更像一个萃取器，可以用相对低的成本进行试错，更好地实现生态场景、人文场景和业态场景，用慢下来的方式持续孵化品牌，最终强力赋能到整个TOD项目的开发。

历经两年建设和运营，慢闪公园已成为北京颇具人气的网红打卡目的地。实际上，慢闪公园试点成功，为京投发展提供了一种思维：在一个快钱时代，“慢下来，让生活变得更美”，成为有效赋能TOD未来发展的重要选择。

慢闪思维赋能TOD全域创新

在高一轩看来，TOD全域创新的核心是从技本位向人本位的进化，是从产业蓝海向人文蓝海的跨越。慢闪思维是从用户的需求出发，以人为核心，以增强人的幸福感为目的，去实现人的基本需求之上的更高层次的满足，这符合马斯洛需求理论，也符合时代发展趋势。

慢闪思维强调对TOD模式功能价值之上的更高价值的挖掘，它如何应用于TOD全域创新，反向赋能TOD项目开发？主要体现在用户主义、城市审美、空间场景、社群共创、智慧社区五大方面。

以北熙区为例，京投发展摒弃传统做TOD大盘的思路，全面引入了慢闪思维作为指引，如采用精研方式了解用户需求，构建用户体验地图，最终形成产品服务设计；以生境为美原则，而不是传统的以达成指标为原则打造垂直绿化和立体景观，构建星河之境的生态美学；在空间场景上用“绿谷”串联TOD，打造慢闪公园的升级版、放大版和TOD版。

北熙区城市生活实验室则打破传统售楼处思维，以社群共创营地、预告北熙区生活方式的展场形式呈现，吸引了大量的明星品牌和跨界菁英，并与未来的业主用户一起进行文化共创。

“作为北京创新文化的高地，慢闪公园实现了自主运营，有序孵化；作为备受瞩目的升级版本北熙区的打造，得到慢闪思维的加持，正在加速建设，以此为样板，实现TOD全域的创新，我们还是有信心的。”高一轩如是说。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
CNNIC再放资费利好 激发中小企业IPv6应用活力
　　人民网北京5月9日电 （记者申佳平）据中国互联网络信息中心（CNNIC）消息，在2020年统一降低IPv6地址使用年费50%的基础上，CNNIC于今年启动 “互联网基础资源赋能百万中小企业数字化行动”，再次推出一项降低IPv6地址使用费用的新政策，即自2023年1月1日开始至2024年12月31日止，针对IPv6地址分配，会员新申请或续费后仅持有/32 IPv6地址的情况，免除40% IPv6地址使用年费。 据介绍，CNNIC是国家级IP地址分配管理机构，一直积极推动并协助我国互联网企业按需足量申请IPv6地址，实现CNNIC IPv6地址分配数量连续增长。…
海关总署：今年前4个月我国进出口增长5.8%
　　人民网北京5月9日电 （记者王震）海关总署9日公布数据显示，今年前4个月，我国进出口总值13.32万亿元人民币，同比增长5.8%。其中，4月份，我国进出口3.43万亿元，增长8.9%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部