王绍绍

朱河存，是一位“00后”，2015年进入某职业技术学院就读电子商务专业。从刚上大学开始，他便在电商平台尝试做“监督员”的角色，至今已有8年时间。

“监督员”的工作是指客户在网上购买监督服务，监督员对其进行一对一网上监督，以督促其更好地利用时间，完成客户自己设定的目标。这个“奇特”的商品上线以后，朱河存就接到了多种多样的需求订单——监督学习、考试、减肥……

目前，朱河存的监督服务在网上广受欢迎，“旺季”月销量超过1000单，店铺粉丝超过1.1万人，自开店以来已累计接到近4万单监督服务。“通过这种方式，我帮助顾客实现了考研、考公务员、减肥等目标，有的顾客甚至考上了名牌大学。”朱河存说。

如今，在青年创业群体中，年龄较小的“00后”也已经踏上了属于他们的创业之路。据国家统计局数据显示，目前已成年的“00后”约为8000万。

新时代是追梦者的时代，也是广大青年成就梦想的时代。载人航天实验室中的科研达人，毅然回国创业的海归精英，奔波于大街小巷的快递小哥，心怀梦想的网络歌手……这些青春的身影无处不在。

当下，青年群体日渐多元多样，他们思想活跃，个性鲜明，表达欲望强烈，渴望人生出彩。同时，青年也是最有活力与创新精神的群体之一。

近年来，大众创业、万众创新持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，与经济社会发展深度融合。在这样的背景下，富有想象力和创造力的青年日渐成为创新创业的生力军，不断进行着全新尝试和探索。

与此同时，“00后”也是热爱传承传统文化、弘扬民族精神的一代人，他们中有许多将传统文化与创业相结合，闯出了自己的一片天。

2001年出生的陈万佳是义乌红糖的第四代传人，从小闻着红糖的味道长大。他说：“从爷爷那一辈开始，我们家就做红糖生意，我大概是2006年开始接触红糖制作。当时，我们家还是个体小散户，没有标准化的生产流程。”

2019年，陈万佳进入某职业技术学院学习电子商务专业，2020年他在学校的帮助下开始了创业之路。“在义乌，家家户户都做红糖，但都在拼低价，我不断尝试建立品牌，带领‘敲糖帮’申请商标，打造品牌化和标准化优势，摆脱低质低价竞争，把从学校学到的知识活学活用。”陈万佳说。

此外，他还和老师傅们一起参与制定《义乌红糖加工技术规程》，输出古法制糖的“义乌标准”；开发出糖浆过滤沉淀系统，提升红糖品质；通过工艺改良，将红糖颗粒化，延长红糖保质期，提升了红糖单位克重的营养价值。

在让生产流程更标准化的同时，陈万佳也在思考怎么才能更好地推广红糖文化。他尝试联系线下门店资源，在相关部门的指导下参与举办红糖文化节、非遗文化旅游、制糖技艺培训等活动。三年来，陈万佳通过不断的努力，让红糖产业在数字经济时代逐步走出义乌，消费者遍布全国，同时也带动了400多名蔗农和制糖师傅就业，帮助他们增加收入。

数字经济的迅速发展，为电商平台的发展提供了机遇，同时也为年轻人、尤其是“00后”一代未来的发展拓展了空间，创造了更多新鲜职业和无限可能。比如已经成立20年的淘宝，致力为年轻人创业发展提供良好的土壤，帮助“00后”创业青年们实现自己的梦想，而在淘宝创业的年轻人们也正用他们对世界独特的理解和视角影响和改变着平台，营造着更加年轻化、有活力的电商创业生态。

中国宏观经济研究院社会发展研究所研究员王阳表示，多元的产业体系，良好的创新生态，精准的扶持政策，可以为青年的创业发展提供更好的环境和更强劲的前进动力。

“00后”是真正作为“互联网原住民”成长起来的一代，是与国家经济高速发展的浪潮和民族进步同频共振的一代。业内专家表示，在电商平台创造的生机勃勃的创业空间中，“00后”迸发出了巨大的能量，接下来，随着更多新鲜血液的注入，电商平台也将不断完成自我更新，让这些有创造力的年轻人的青春变得更加多姿多彩。

(责编：郭思邈、吕骞)

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