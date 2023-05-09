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中国星辰丨把梦想送上月球

2023年05月09日20:57 | 来源：央视网
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在中国航天取得一系列成就的背后，有这样一组数据：嫦娥团队平均年龄33岁，天问一号团队平均年龄35岁，北斗团队平均年龄31岁。

近日，总台《面对面》专访我国载人航天领域最年轻的副总设计师之一黄震，一起走近这群勇攀航天新高峰的追梦人。

01

“试验，本身就是玩”

黄震，80后，航天科技集团五院总体设计部型号副总设计师，也是我国载人航天领域最年轻的副总设计师之一。

黄震和团队每天的任务就是设计、验证，拿验证的事去反馈给设计，进行不停迭代。面对年复一年、日复一日的试验工作，黄震却笑称做试验没有枯燥感试验这个东西，本身它就是玩儿”

2010年，黄震博士毕业成为航天科技集团五院载人航天团队中的一员，在圆满执行了神舟八号交会对接任务后，30岁那年，黄震被任命为总体的副主任设计师。紧接着，他负责主持神舟九号和天宫一号的手动交会对接任务。

神舟九号是第一次用手控的方式做交会对接，飞船和天宫一号对接时，要瞄准十字靶标的靶心进行操作。在地面上操作相对简单，但进入太空后，太阳光线转动所产生的阴影会把一部分靶心挡住，导致对接失去准头。

面对困难，黄震想出一个“笨”办法：画点阵图，然后对照太阳在一天中各个时间段的不同角度，用太阳高度角的方式往任何一个点阵去投影，分析各种遮挡情况进行计算。为了验证软件计算的结果，他还偷偷在家里做了很多纸壳模型，用手电筒当投影一个个检验。

黄震：飞船在轨时，摄像机可以拍到实际遮挡情况，回来之后，我们根据当时任务轨道做了一个复现，每一秒画出来的图像和我当时计算出来的图像是一模一样的，一点也不差。

2012年6月，神舟九号飞船和天宫一号手动交会对接取得圆满成功。

02

为任务准备几百张预制卡

每撕一张，焦虑感少一层

2013年，黄震接到新任务——研制中国新一代的多用途飞船，未来既可以用来登月，也可以登火。经过7年的精心打磨，2020年5月，黄震和团队研制的新一代载人飞船试验船开展在轨试验。

从返回高度来说，2020年的试验在当时中国乃至世界航天史上是史无前例的第一次：试验舱要从高度8000公里外的轨道直接返回。此前，中国的神舟载人飞船以及美国阿波罗飞船，大多是从400至500公里的高度返回，这一次距离直接放大20倍

返回高度越高，飞行的速度就越快，再入大气层时摩擦产生的热量就会越高，对船体以及飞船各项参数的考验就愈加严苛。

整个发射过程，黄震和团队在任何一个时间、任何一个细节上，都将所有可能的预案制成预案卡，把每一个有可能发生的事件，有可能采取的措施全部记在卡上

黄震：我们执行任务时，手里拿着几百张卡片，用来备份，其实我们都背下来了。每过一个飞行动作，我们就会撕掉一张卡片。每撕一张，焦虑感就少了一层。

试验舱在返回地球进入大气层时，舱体温度可达2000摄氏度以上，同时由于被等离子体包围，会出现通信中断现象，进入所谓“黑障区”。在黑障区里，地面收不到任何遥测信号，这意味着在最危险的时候，团队对于飞船一无所知。

黄震表示，这种更大规模、速度更快的飞行器，有可能会面临两次黑障。飞行器穿越黑障区大约需要一分钟，“但这一分钟于我们而言，像一年一样长”

2020年5月，新一代载人飞船试验船从高度8000公里以上的轨道直接成功返回，并准确降落在预定地点，落点精度达到10.8环

03

“让中国人在月球上

踩脚印、插国旗

黄震和团队用7年时间实现了我国新一代载人飞船技术的飞跃。如今，黄震又开启了研制月面着陆器的新征程。

黄震表示，面着陆器的研制将补上载人登月的最后一块拼图，它可以带着航天员，让中国人在月球上踩脚印、插国旗，挖回来科学研究的矿石，也可以做很多有意思的尝试。

在黄震眼中，“月球是一个非常大的幻想舞台，很多敢想的、不敢想的都可以去实践，我研制月面着陆器，就负责把这个梦想带到月球上。”

(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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