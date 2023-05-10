人民网北京5月10日电 （记者孙博洋）“中国品牌一定会更多地走向世界，展现中国制造与全球品牌一争高下的实力。”第十三届全国政协社会和法制委员会委员赵长茂在第七届中国品牌发展论坛上表示。

今年2月发布的《质量强国建设纲要》提出，必须把推动发展的立足点转到高质量和效益上来，培育以技术、标准、品牌、质量、服务等为核心的经济发展新趋势，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。要求完善品牌培育发展机制，开展品牌创建行动，打造中国精品和百年老店，争创国内国际知名品牌。

品牌是高质量发展的重要象征，加强品牌建设是满足人民美好生活需要的重要途径。5月7日至9日，以“中国式现代化品牌创建”为主题的第七届中国品牌发展论坛系列活动在北京举行。

活动上，原国家质检总局副局长葛志荣在发言时表示，要继续抓好“中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”的深入学习，坚决贯彻落实，抓好推进工作，把相关要求落实到每个企业、每个单位、每个地区、每个岗位，为实现“三个转变”以及质量强国战略所提出的2025年的目标、2035年的目标，打造质量强国的目标、品牌强国的目标，共同努力。

赵长茂在发言时表示，中国品牌一定会更多地走向世界，展现中国制造与全球品牌一争高下的实力，推动我国最终不仅成为品牌大国，而且成为品牌强国，不断展现中国品牌之强，而且展现中国品牌之美。

《中国品牌》杂志社社长张超表示，品牌要从市场竞争中产生，品牌要得到消费者认可。中国品牌杂志社2023年中国品牌日主题系列活动包括“主题宣传报道、调研采访交流、社交互动传播、展览展示推介、论坛研讨、中国式现代化品牌创建理论创新工程设立与案例征集发布”等。

国家市场监督管理总局发展研究中心副主任谢冬伟表示，要高质量推进品牌建设工作，全面提升我国品牌发展总体水平，不断推动我国从品牌大国向品牌强国迈进，为谱写中国式现代化新篇章贡献力量。一是以加强品牌建设为基础，着力打造中国品牌。二是以贯彻《质量强国建设纲要》精神为指引，不断推动品牌提升。三是充分利用市场监管工具箱，有效助力品牌建设。最终形成“企业奋力创建品牌，政府积极支持品牌，机构热情服务品牌，消费者自觉关爱品牌”的良好社会风尚。

在中国式现代化品牌创建过程中，由于品牌定位不同、品牌人所处行业不同，具体实践遇到各种各样的发展瓶颈。

对此，清华大学国家形象传播研究中心主任、清华大学新闻与传播学院教授范红表示，对于品牌而言，每个国家都有可竞争性的优质化差异，这个差异构成国家品牌建构的核心。对于中国式现代化品牌创建的思考，范红提出六个重点：一是品牌建设文化领先；二是品牌需要独特的知识产权；三是品质是品牌的基石；四是品牌要在消费者的心智里，即要在认知维度；五是品牌传播要会讲故事，而不是传播信息；最后一点是品牌要在各个维度与消费者建立信任。

围绕“中国式现代化与品牌赋能”主题，北京大学教授王齐国表示，中国式现代化的内涵之一是实现高质量发展。高质量发展的基础是经济的自立自强；经济自立自强的基础是完整的产业生态和品牌的强大。

同时，他认为，品牌是价值的聚合，价值高低取决于消费者的感知和联想；品牌又是经验和感觉，意义在于它是所有事物的综合体，能够作为工具来使用。一个品牌具有了影响力，才能实现品牌赋能。

围绕法国品牌发展与中国品牌出海主题，中国人民大学法国与法语国家研究院副院长代志新发言表示，随着中国国力的进一步强大，中国的品牌也迎来了战略机遇期，展望未来，会有越来越多的源自中国的世界品牌出现。为此，中国企业应该沉下心来，保持战略定力，抱着百年品牌功成不必在我的信念去创建，保护和发展中国品牌，为中国品牌走向世界添砖加瓦。

(责编：郭思邈、吕骞)

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