进入二季度以来，多地重大项目建设稳步推进。

5月9日，佛山市召开重点项目建设工作推进会，据悉，今年佛山市全市安排省、市重点建设项目546项，年度计划投资超1200亿元，1月份至4月份累计完成投资569.36亿元，为年度计划投资的47.4%，超过时序进度14.1个百分点。

“二季度各地重大项目建设力度大，进度快。”北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示，各地重大项目建设情况呈现出三大明显特征，一是重大项目建设抓得早，推进快；二是新增项目增量大，存量项目投产多；三是是先进制造业、现代服务业等项目多，结构不断优化。

“总体上看，二季度重大项目建设符合预期，一大批城乡基础设施、公共服务平台、产业、生态、科创、民生等重大项目建设开启加速度，带动投资增长的同时，形成经济快速复苏新态势。”宋向清进一步谈道。

“二季度经济将继续处于修复阶段，以居民消费、民间投资为代表的经济内生增长动力还有待进一步恢复。”东方金诚研究发展部高级分析师冯琳告诉《证券日报》记者，受上年同期基数下沉影响，二季度消费、投资同比增速等宏观数据会出现较大幅上行波动，不过剔除低基数效应，实际修复动能将较为温和。加之外需存在放缓趋势，这就意味着二季度以重大项目建设为核心的基建投资还将保持接近两位数的较高增长水平。

“基建投资是当前推动经济持续回升向上的一个主要发力点。重大项目建设投资体量大，对宏观经济总需求拉动效应明显，是二季度基建投资保持较高增速的重要抓手。”冯琳谈道。

宋向清表示，各地在积极持续推进重大项目建设时，也要树立“项目为王”的思维，把“抓项目稳投资”作为施政方向，这样可抓住适度超前基建投资政策机遇，把基础设施类重大项目建设完善提升。同时，也可以加强先进制造业、数字经济、现代服务等产业类项目建设，引领产业高质量发展；而立足高端化、智能化、绿色化战略谋划，强化基础研发、关键领域和核心技术创新项目的建设，亦将为可持续发展增添新动能。

对于全年的基建投资情况，冯琳预计，今年基建投资（不含电力）增速将呈“前高后低”走势，整体增速将在6.0%左右，较上年9.4%的增长水平会有所回落。下半年伴随经济修复基础进一步夯实，特别是房地产投资同比有望逐步转正，基建投资增速或将逐步回落，体现经济转入回升向上过程后，逆周期调控需求相应减弱，经济逐步回归常态化运行的总体趋势。（记者 韩 昱）

(责编：王仁宏、陈键)

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