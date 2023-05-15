人民网北京5月15日电 （记者李栋）夏粮是全年粮食生产的第一季，产量超过全年粮食产量的五分之一。眼下，夏粮主产区小麦正由南向北陆续成熟，华北主产区借助科技赋能生产，多措并举保障小麦稳产增产，夯实国家粮食安全根基。

“三夏”之际，麦浪滚滚，丰收在望。在河南省内黄县高庙村的麦田里，一望无际的小麦长势喜人。田埂上，技术人员为无人植保机配药灌水结束后，伴随着一阵阵轰鸣声，30多架无人机腾空而起，在田间来回穿梭，进行低空喷药。

“我今年种了106亩小麦，整个小麦生长期，政府免费为小麦飞防打药，既省时省工，又节省了不少成本。”站在自家麦田边，种粮大户赵勇刚心里的账本算得明明白白，“技术人员科学指导，加上无人机喷洒药肥均匀高效。今年的小麦穗多、穗大、颗粒饱满。”

“当前正是小麦条锈病、白粉病、蚜虫的高发期，我们密切跟踪病虫害的发展趋势，做到早发现、早预警、早防治。”内黄县植保站站长王金水介绍，在飞防作业中，通过加入调节剂和叶面肥，可有效预防小麦后期干热风、病虫害，保障小麦在灌浆期增粒重、夺高产。

内黄县，是河南省农业粮食生产重点县，为进一步做好小麦后期的病虫害科学防治工作，通过持续发力“统防统治+群防群治”，引导当地农民扎实开展小麦“一喷三防”或“一喷多防”。

“对33.1万亩播种较晚区域的小麦统一进行‘一喷三防’，共投入170台无人植保机参与高效作业。目的就是着力提高麦田后期管理水平，确保把粮食安全责任扛在肩抓在手，全力以赴夺取夏粮增产丰收。”内黄县农业农村局相关负责人表示。

当前，夏粮主产区正处于小麦产量形成的重要时节，也是实施小麦“一喷三防”的关键时期。按照国务院部署，中央财政下达小麦“一喷三防”补助资金16亿元，支持河南、河北、安徽、山东、甘肃、宁夏、新疆等22个小麦生产省份，在小麦生产中后期混合使用杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂，促进保大穗、增粒重、提单产，做到冬小麦和夏收春小麦全覆盖，促进夏粮稳产丰收。

“各地要把小麦赤霉病、条锈病防控作为抓好当前夏粮生产工作的大事要事，挂图作战、督战督办，在责任、资金、技术、服务等方面协同发力，确保把小麦赤霉病、条锈病防控措施落实落细落到位，夯实大国粮食安全根基。”农业农村部相关负责人说。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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