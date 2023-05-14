本报北京5月13日电 （记者王观）国家税务总局近日发布的数据显示：今年一季度，全国共有125.7万辆新能源汽车享受政策优惠，同比增长17.5%；免征新能源汽车车辆购置税212.4亿元，同比增长36%。

从价格区间看，享受免征政策的新能源车中，10万至20万元（含）车型占比达48.5%，较去年同期提高14.2个百分点；20万至50万元（含）车型占比为31.3%，较去年同期提高6.1个百分点，呈现较为明显的消费升级趋势。从购买对象看，居民购买的新能源汽车数量同比增长15.5%，占全部新能源汽车销量的比重为82.7%；企业购买的新能源汽车数量同比增长28.7%，占比为17.3%，其中汽车租赁、出租车客运和公共客运等行业购进新能源汽车数量居前，特别是汽车租赁、出租车客运购车数量同比分别增长68.1%、10.9%，公共领域用车电动化步伐加快。

国家税务总局有关司局负责人介绍，自2014年起国家一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策，2022年9月，又第三次将这项政策延续至2023年12月31日，稳定了社会预期、提振了市场信心，对推进我国交通能源战略转型、促进我国汽车行业高质量发展具有重要意义。税务部门将持续关注政策执行情况，加强政策宣传辅导，并会同有关部门进一步保障优惠政策落地落实落细，更好释放政策效应。

《 人民日报 》（ 2023年05月14日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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