人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

一季度免征新能源车辆购置税超212亿元

2023年05月14日05:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京5月13日电  （记者王观）国家税务总局近日发布的数据显示：今年一季度，全国共有125.7万辆新能源汽车享受政策优惠，同比增长17.5%；免征新能源汽车车辆购置税212.4亿元，同比增长36%。

　　从价格区间看，享受免征政策的新能源车中，10万至20万元（含）车型占比达48.5%，较去年同期提高14.2个百分点；20万至50万元（含）车型占比为31.3%，较去年同期提高6.1个百分点，呈现较为明显的消费升级趋势。从购买对象看，居民购买的新能源汽车数量同比增长15.5%，占全部新能源汽车销量的比重为82.7%；企业购买的新能源汽车数量同比增长28.7%，占比为17.3%，其中汽车租赁、出租车客运和公共客运等行业购进新能源汽车数量居前，特别是汽车租赁、出租车客运购车数量同比分别增长68.1%、10.9%，公共领域用车电动化步伐加快。

　　国家税务总局有关司局负责人介绍，自2014年起国家一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策，2022年9月，又第三次将这项政策延续至2023年12月31日，稳定了社会预期、提振了市场信心，对推进我国交通能源战略转型、促进我国汽车行业高质量发展具有重要意义。税务部门将持续关注政策执行情况，加强政策宣传辅导，并会同有关部门进一步保障优惠政策落地落实落细，更好释放政策效应。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月14日 01 版）
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》 | 外贸大升级：“玩家服”之后，“电光锂”热销
　　近日，外贸最新“成绩单”出炉，其中有三个领域出口暴涨，数据亮眼。 数据显示，今年前4个月，中国外贸进出口总值13.32万亿元，同比增长5.8%。…
水利部公布第一批现代化灌区建设试点名单
　　人民网北京5月13日电 （欧阳易佳）近日，水利部公布了第一批深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点名单，河北洋河二灌区、辽宁辽阳灌区、江苏新禹河灌区等11个试点灌区和山西芮城、江苏姜堰等10个试点县区入选。 水利部指出，要扎实推进试点，试点单位要进一步完善试点实施方案，夯实任务措施，扎实推进实施。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部