一季度新设民营企业同比增长10.7%（新数据 新看点）
截至3月底，登记在册民企超4900万户
2023年05月14日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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数据来源：国家市场监督管理总局
本报北京5月13日电 （记者林丽鹂）记者近日从国家市场监督管理总局获悉：一季度，全国新设民营企业203.9万户，同比增长10.7%。截至3月底，全国登记在册民营企业超过4900万户，民营企业在企业总量中的占比达到92.3%。
今年一季度，一系列稳增长、促发展、扩消费政策综合发力，我国民营企业发展环境持续优化，民营企业预期和信心稳步提升，发展趋势向好，活力持续显现。
民营企业区域发展更加平衡。东、中、西、东北四大板块民营企业均保持稳中向好的发展态势。特别是中部地区新设民营企业51.9万户，同比增长20.8%；西部地区新设民营企业44.1万户，同比增长30.2%，区域经济发展势头良好。
民营企业产业结构不断优化。一季度，一、二、三产业新设民营企业分别为7.6万户、34.9万户、161.4万户，第三产业占比近八成。市场活力持续释放，“住宿和餐饮业”及“租赁和商务服务业”快速恢复，新设民营企业增速分别为35.7%、15.5%。
新技术、新产业、新业态、新模式“四新经济”成为推动民营经济发展的新动能。一季度，新设“四新经济”民营企业82.9万户，接近同期新设企业总量的四成。截至3月底，我国“四新经济”民营企业已超过2000万户，新经济新业态保持强劲发展态势。
民营企业发展持续恢复向好，彰显了我国经济发展的强大韧性，为进一步激发内生动力，充分发挥强大国内市场优势创造了良好条件，也为推动高质量发展、加快构建新发展格局、把握未来发展主动权奠定了坚实基础。
《 人民日报 》（ 2023年05月14日 01 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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