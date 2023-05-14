本报北京5月13日电 （记者张天培）记者从国家移民管理局获悉：自2023年5月15日起，实施全面恢复口岸快捷通关等4项调整优化出入境管理政策措施，进一步保障便利中外出入境人员往来，促进服务对外开放。

全面恢复口岸快捷通关。在1月8日恢复毗邻港澳口岸边检快捷通关的基础上，按照疫情前做法和标准要求，允许持中华人民共和国普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证（5年有效）、一年多次有效出入境通行证的中国公民；持外国护照和外国人永久居留证、外国电子护照及6个月以上外国人居留许可的外国人；在定期国际航班上工作的中国籍机组人员和可免签入境或已办妥1年以上（含）乘务、任职签证或居留证件的外国籍机组人员可经边检快捷通道通行。

全面恢复实行内地居民赴港澳团队旅游签注“全国通办”。内地居民可向全国任一公安机关出入境管理机构提交赴香港、澳门团队旅游签注申请，申办手续与户籍地一致。

实施内地居民申办赴港澳地区探亲、工作、学习证件“全国通办”。内地居民因探亲、工作、学习，以及因就医、诉讼、处理财产等事由拟前往港澳地区的，可向全国任一公安机关出入境管理机构提交与申请事由相应的探亲、逗留和其他三类签注申请，申办手续与户籍地一致。

调整在澳门就读的内地学生逗留签注有效期。公安机关出入境管理机构对赴澳门高等院校就读的内地学生，签发的逗留签注有效期由最长不超过1年，调整为与其在澳门就读的学习期限一致。

国家移民管理局相关负责人表示，政策措施调整优化后，出入境人员办证通关将更加便利。下一步将持续深化移民管理政务服务改革创新，为广大中外出入境人员提供更加优质、高效、便捷的出入境管理服务。

《 人民日报 》（ 2023年05月14日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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